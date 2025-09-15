Deuda pública

Es todo lo que debe un Estado, o sea lo que debemos todos, junto con los impuestos, alimentan el gasto público. La deuda española en 2024 es superior a todo lo que produce el país en un año, es el 103,99 % del PIB, 1,62 billones. Hace diez años eran 530.000 millones de euros menos, o sea que crece desmesuradamente, con Sánchez 447.000. Somos el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda. El FMI nos ha instado a reducirla. El desequilibrio estructural de la economía española es una gran preocupación para la comisión europea. Bruselas alerta de que la deuda se estancara por encima del 100% del PIB y que los intereses superaran los 45.000 millones de euros, que es más del doble de lo que se gasta en educación. Pagar muchos intereses reduce la capacidad para invertir en otras cosas. Dependemos de mercados internacionales, lo que genera volatilidad y riesgos. La deuda con Sánchez aumenta en 200 millones al día, 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes. Y sangra a los españolitos de a pie con impuestos salvajes. La AIReF advierte que sin medidas adicionales la deuda alcanzará el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. Todo ello pone en peligro la sostenibilidad de la economía española, tanto en su capacidad para financiarse si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y aumentará el gasto. El Sanchismo realiza ajustes contables para suavizar la situación de la deuda que no reflejan la realidad. La deuda hay que pagarla tarde o temprano, lo que afectará a nuestros nietos y más allá.