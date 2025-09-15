La Fira d’Onda es reconocida

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha otorgado oficialmente el título honorífico de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana a nuestra centenaria Fira d’Onda, en justo reconocimiento a su singularidad, su arraigo popular y su gran capacidad para proyectar a nuestro municipio como destino turístico de referencia dentro de la Comunitat Valenciana.

Un reconocimiento más que merecido, puesto que nuestra Fira es el reflejo de la identidad ondense, y este título supone, precisamente, una reafirmación del esfuerzo de todo un pueblo. Los ondenses, durante generaciones, hemos sabido mantener viva la esencia de la fiesta, enriqueciéndola con nuevos actos y haciéndola crecer hasta convertirse en un referente en toda la Comunitat Valenciana.

El origen de nuestra Fira se remonta al año 1267, cuando el Rey Jaume I concedió a Onda el privilegio de celebrar una feria anual. Desde entonces, la cita ha pasado de ser un mercado agrícola y ganadero a convertirse en una celebración popular y multitudinaria, que combina actos de toda índole —religiosos, culturales, taurinos y festivos—, manteniendo siempre su capacidad para unir a diferentes generaciones de ondenses.

Nuestra Fira congrega cada año a más de 200.000 participantes y genera un impacto económico estimado en 10 millones de euros, consolidándose como motor de dinamización para el comercio, la hostelería y la vida cultural de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, refuerza la identidad local y proyecta a Onda como uno de los grandes e indiscutibles referentes del turismo de interior en la Comunitat Valenciana.

Entre los actos más característicos de la Fira destacan el canto colectivo del Himno al Santísimo Salvador en la procesión del primer domingo de fiestas, los multitudinarios encierros y el tradicional Bou de la Fira, los grandes conciertos musicales y representaciones teatrales, los homenajes a nuestros mayores y la participación activa y efervescente de más de un centenar de peñas y casales, que dinamizan la Fira y la convierten en una explosión de alegría y sana convivencia.

Todos estos ingredientes atraen a miles y miles de visitantes y hacen de nuestra Fira una celebración única y singular.

