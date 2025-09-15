Opinión | A FONDO
Governar és protegir la gent
Quan parlem de polítiques públiques, especialment de serveis socials, sovint ho fem en termes generals: recursos, competències, necessitats de futur... Però darrere de cada decisió hi ha persones de carn i os que mereixen viure amb dignitat i seguretat, especialment si parlem de la nostra gent gran, que han dedicat tota una vida a construir el que hui som.
El cas de la Llar Sagrada Família ha sigut un d’eixos moments que posen a prova les institucions. Davant d’un edifici vell, amb deficiències de seguretat greus i riscos acreditats pels informes tècnics, no hi havia marge per a dubtes: calia actuar. La setmana passada vam rebre una resolució del Síndic de Greuges i ho deixa ben clar: l’Ajuntament va actuar amb responsabilitat i diligència, mentre que la Conselleria de Serveis Socials va deixar passar el temps sense donar cap resposta.
Durant mesos l’Ajuntament va enviar més de 50 cartes i notificacions oficials a la Generalitat Valenciana advertint d’una situació insostenible. Parlem de risc d’incendi, de fallades en els sistemes d’emergència o de manca d’accessibilitat. Problemes que no podien continuar ignorant-se. Malgrat això, la Conselleria va mirar cap a un altre costat i, fins i tot, va continuar derivant residents al centre. Només quan el Síndic va obrir la investigació va deixar de fer-ho, reconeixent així que no es podia garantir la seguretat dels usuaris i usuàries.
La resolució del Síndic és contundent. Reconeix que la decisió de traslladar les persones residents a un centre segur va ser clau per resoldre la situació de risc. També constata que la Conselleria va ometre respondre preguntes fonamentals i considera esta actitud del govern valencià com una falta de col·laboració. La Generalitat, que és qui té la competència i l’obligació legal d’inspeccionar i garantir el bon funcionament de les residències, no va complir amb el seu deure.
Algú podria pensar que este és un debat polític més, però no ho és. Estem parlant de persones vulnerables i de treballadors i treballadores d’un recurs molt sensible. Com vaig dir en el seu moment, quan tens davant informes que alerten d’un risc greu, no pots especular, no pots fer política partidista. Has d’actuar. I això és el que vam fer des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó: posar per davant la seguretat i el benestar dels residents. Perquè no hi havia alternativa, en quant la Generalitat Valenciana havia ajornat unilateralment el traspàs de la residència a l’any 2030.
No ha sigut un camí fàcil. Alguns han volgut posar en dubte les nostres decisions. S’ha intentat generar soroll i confusió, fins i tot qüestionant de qui era la competència. Però ara el Síndic de Greuges ha posat ordre: la responsabilitat era de la Conselleria, i davant la seua inacció, l’Ajuntament va fer el que tocava. Amb el tancament de l’expedient per part del defensor del poble valencià tanquem este procés i obrim un nou camí.
Perquè este cas també ha obert un debat més ampli sobre el futur dels serveis socials i de l’atenció a la dependència. No podem permetre que el PP es desentenga de la Vall. Per això torne a exigir la construcció immediata d’una nova residència pública a la Vall d’Uixó. No és una petició nova. Ja hem posat a disposició de la Generalitat els terrenys necessaris, però la resposta continua sent el silenci. No és de rebut! La Vall mereix una infraestructura pública, digna i moderna per atendre les nostres persones majors.
Des de la Vall hem demostrat que quan es tracta de defensar la gent no ens tremola el pols. Però també em sent decebuda per la falta de responsabilitat d’aquells que tenen més recursos i competències. El que ha passat amb la Llar Sagrada Família no pot repetir-se mai més. Ni quedar-se només en una anècdota. Des de la Vall d’Uixó continuarem exigint el que és just: una nova residència pública per a la gent gran.
Tampoc puc dir que em sorprenga la inacció de la Conselleria de Serveis Socials, que dirigeix Susana Camarero, la mà dreta de Carlos Mazón. No podíem esperar res d’un govern que ja ha demostrat en altres moments la seua falta de responsabilitat. El dia fatídic de la dana, mentre la tragèdia colpejava el nostre territori i la gent ja moria, Mazón estava al Ventorro i Camarero abandonava la reunió del Cecopi per acudir a un lliurament de premis. Este és el reflex d’un model polític que prioritza la foto i el restaurant abans que les persones.
I, davant d’això, nosaltres sempre estarem en el costat oposat: el de protegir la vida i la dignitat de la nostra gent. El dictamen del Síndic de Greuges ens dona la raó, però el més important és que ens reforça en una convicció que ja teníem clara: governar és prendre decisions, i nosaltres sempre triarem protegir les persones per damunt de qualsevol altre interés. Perquè, al cap i a la fi, per a mi d’això tracta la política: de garantir que ningú es quede arrere.
