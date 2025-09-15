La realidad demográfica de la provincia de Castellón se refleja con crudeza en sus estadísticas laborales. Cada año que pasa, la fuerza de trabajo de la provincia suma más canas, mientras el relevo generacional apenas logra mantener el pulso necesario para lograr los equilibrios económicos necesarios. Como se ha venido señalando de manera reiterada desde este mismo espacio, se trata de un fenómeno que no es nuevo, pero cuya intensidad crece y lo hace a un ritmo preocupante.

Y para entender este momento no existe una sola explicación, sino un compendio de causas que hay que analizar. Por ejemplo, que la generación más numerosa de la historia, la del baby boom, se acerca o supera ya la edad de jubilación, y lo hace en un contexto en el que las tasas de natalidad siguen en caída libre. A ello se suma que cada vez resulta más difícil abandonar el mercado laboral de forma anticipada. La consecuencia es clara: Castellón tiene más trabajadores veteranos que nunca, y el peso de este colectivo seguirá aumentando en los próximos años.

Las cifras hablan por sí solas. Hoy, uno de cada cinco afiliados a la Seguridad Social en la provincia tiene más de 55 años. En 2015 eran poco más de uno de cada siete. En apenas una década, el número de personas séniors ha crecido un 80%. Y el horizonte no invita al optimismo: las proyecciones apuntan a que en 2030 más de la mitad de la población activa superará los 45 años.

No se trata únicamente de una estadística fría. Tras ella se esconden asuntos de gran calado económico y social. Un mercado laboral envejecido limita la innovación, reduce la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y amenaza con dejar sin continuidad a miles de pequeños negocios cuando sus actuales responsables se jubilen. La falta de relevo no es un riesgo lejano, es un desafío inmediato que ya asoma en sectores como la hostelería, la construcción o el transporte. Es cierto que el número de jóvenes en el mercado laboral ha crecido en términos absolutos, especialmente en la franja de 16 a 24 años, donde hoy trabajan más del doble que hace una década. Sin embargo, el peso relativo de este grupo sigue siendo bajo y, de hecho, menor que a comienzos de siglo. Dicho de otro modo: los jóvenes aumentan, pero no lo suficiente como para compensar el empuje de una población activa que envejece y lo hace de manera acelerada.

Ante este escenario, se imponen dos tareas: la primera tiene que ver con aprovechar al máximo el talento de los trabajadores sénior, que siguen siendo una pieza fundamental del engranaje productivo. La segunda estaría relacionada con crear condiciones atractivas para que las nuevas generaciones encuentren en Castellón un espacio para trabajar y desarrollarse, evitando así la fuga de talento. No basta con mirar los datos y resignarse: se necesitan políticas activas de empleo, planes de formación y un compromiso real por parte de empresas e instituciones.

El tiempo va en nuestra contra. La pirámide laboral de Castellón ya ha perdido el equilibrio y cada año que pasa la inclinación es mayor. Revertirla puede parecer una tarea difícil, casi titánica, pero no actuar supondría hipotecar el futuro de la economía provincial. El envejecimiento no es solo un fenómeno demográfico; es, sobre todo, un reto colectivo que nos debe llevar a abrir nuevas oportunidades de carácter social y económico.