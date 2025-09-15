Vilafamés, con voz y voto

Vilafamés es una suerte. Es el hogar que abraza, el patrimonio que nos identifica y la belleza que nos enorgullece. Es calle y es pueblo. En toda su extensión. Con ese sentimiento familiar que arropa y acompaña.

Este pueblo tiene voz y tiene voto. Aunque haya gobiernos a los que se les olvide. Demasiado ocupados en imponer decisiones que tratan de amordazar voluntades. Pero cuanto más nos subestiman más nos crecemos.

Vilafamés habla y lo hace, como siempre, con claridad meridiana y argumentos demasiado sólidos para pasar inadvertidos. Que es precisamente lo que PSOE y Compromís hubiesen querido.

El jueves 11 convocamos una reunión informativa abierta al pueblo para resolver dudas y cuestiones relativas a un nuevo modelo de gestión de residuos, el puerta a puerta. Un sistema que el alcalde y sus socios han decidido imponernos. Sin diálogo. Sin escucha.

Nosotros ya expresamos en pleno nuestro rechazo al autoritarismo de la izquierda y exigimos participación. Vilafamés debe tener voz y voto. Por más que la izquierda trate de imponer la ley del silencio. Porque es así cómo el nuevo sistema se ha decidido. Con opacidad y sin diálogo. Este fin de semana hemos ayudado a nuestros vecinos a ejercer su derecho de presentar alegaciones y a expresar su opinión democrática. A elevar la voz frente a la mordaza de la izquierda. Porque PSOE y Compromís han demostrado, una vez más, lo poco que les importa Vilafamés. Y se equivocan. Porque mi pueblo tiene voz y tiene voto. Y nosotros estaremos siempre ahí para defenderlo.