Opinión | LA RUEDA
Alto el foc: dignitat i vida per a Palestina
Des de Vila-real, un poble amb unes arrels solidàries i acollidores, no podem restar en silenci davant l’horror que s’està vivint a l’estat de Palestina. Els fets d’aquest cap de setmana, sumats als ocurriren la setmana passada, ens interpel·len com a societat i, a més, ens obliguen a alçar la veu. La guerra només deixa darrere sofriment, destrucció i milers i milers de vides truncades. Cap justificació pot emparar la vulneració dels drets humans més fonamentals.
Com a portaveu de Compromís, vull expresar amb fermesa el nostre clam: cal aturar immediatament la violència i obrir pas a la pau i a la justícia. La comunitat internacional no pot continuar mirant cap a una altra banda mentre un poble sencer és condemnat a viure sota el setge, sense esperança i amb la vida quotidiana convertida en resistència.
El poble de Vila-real sempre ha estat un referent de germanor i compromís amb les causes justes. Hem sabut acollir, estendre la mà i no girar l’esquena a qui pateix. Hui, eixe esperitens porta a solidaritzar-nos amb el poble palestí, amb totes les famílies que han perdut els seus éssers estimats, amb les criatures que mereixen créixer lliures i sense por.
Pau
Ara és moment d’alçar la veu amb claredat: volem exigir l’alto el foc immediat, l’obertura d’un procés de pau real i durador i el respecte absolut als drets humans i anomena les coses com el que són, un autèntic genocidi. Des de Vila-real, comtants altres pobles i ciutats arreu de tot el món, diem prou a la guerra i sí a la vida, a la dignitat i a la convivència. La pau no és, ni deuría ser, una utopia. La pau és una necessitat urgent i un deure col·lectiu.
Portaveu de Compromís Vila-real
