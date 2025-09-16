Un clima hostil para nuestra fruta

Archivo - Naranjas, mandarinas, cítricos. / EUROPA PRESS - Archivo

La previsión de cosecha citrícola en Castellón para la campaña 2025-2026, una más, no es solo un mal dato agrícola, es un aviso de que tenemos que ir acostumbrándonos a los perniciosos efectos que puede conllevar el cambio climático. La reducción de casi un 10% en la producción, con especial incidencia en variedades emblemáticas como la clemenules, se presenta como un nuevo capítulo de una realidad que se repite cada temporada. El clima ha cambiado y lo está haciendo de manera estructural, obligándonos a asumir que estos episodios dejarán de ser la excepción para convertirse en norma.

La secuencia de causas que explican la merma es reveladora. Una primavera inicialmente benigna dio paso a un verano extremo marcado por el ascenso imparable de las temperaturas diurnas y nocturnas, lo que provocó la caída fisiológica de frutos. A ello se sumaron tormentas de pedrisco que arrasaron parte de la producción, plagas cada vez más extendidas y, por si fuera poco, un arbolado envejecido que apenas resiste los embates de un entorno hostil. Esta sucesión de fenómenos no es casual: responde al patrón de inestabilidad climática que viene advirtiéndose desde hace años y que seguirá intensificándose si nada ni nadie lo remedia.

El campo siempre ha sido siempre el primer testigo de los cambios en la naturaleza. Pero ahora las cifras lo confirman con crudeza: casi 60.000 toneladas menos de cítricos en una provincia que ha hecho de esta fruta parte de su identidad y de su sustento económico. Y aunque pueda haber un efecto positivo en los precios, esta compensación nunca alcanza a equilibrar la pérdida global: menos jornales, más incertidumbre, mayor vulnerabilidad frente a los mercados internacionales.

Lo cierto es que la agricultura mediterránea deberá aprender a sobrevivir en condiciones extremas. Y eso nos interpela a todos. Porque lo que hoy se traduce en menos naranjas en Castellón, mañana puede significar escasez y encarecimiento de la cesta de la compra, además del deterioro de un paisaje que ha definido nuestra forma de vida durante generaciones.

Los que viven del campo ya vienen señalando que hace falta una renovación urgente del arbolado con variedades más resistentes al calor, sistemas de riego sostenibles y eficientes que permitan ahorrar agua, planes de apoyo frente a plagas cada vez más agresivas, investigación agronómica puntera y una apuesta por la diversificación de cultivos. Además, urge también reforzar los seguros agrarios y garantizar que los agricultores tengan herramientas para sobrevivir a golpes cada vez más frecuentes como el pedrisco o las olas de calor. Pero ninguna medida será suficiente si no asumimos la raíz del problema: el cambio climático. Reducir emisiones, apostar por energías limpias y proteger el territorio no es un lujo ni una opción, es una necesidad que se traduce en algo tan tangible como las naranjas que se recogen (o se dejan de recoger) en Castellón.

Nos toca acostumbrarnos a que las campañas no sean como las de antes. Puede resultar evidente, pero acostumbrarse no puede significar resignarse. Más bien tenemos que asumir la urgencia de actuar, cambiar y proteger lo que aún tenemos, porque cada clemenules perdida, cada huerto abandonado y cada agricultor que tira la toalla son recordatorios de que estamos perdiendo, en cada campaña, una parte de nuestros modos de vida.