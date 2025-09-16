Más cuentas y menos cuentos

Con el final de verano, llega el momento de que todas las administraciones nos pongamos manos a la obra para ordenar las cuentas de cara al próximo año. Les hablo de la elaboración del presupuesto, que es más que un mero trámite administrativo o contable. Es la aprobación de uno de los deberes legales más importantes encomendados a quienes tenemos responsabilidades de gobierno, ya sea nacional, autonómico o local.

Y es así porque es el documento que, a modo de hoja de ruta, marcará el camino y las prioridades económicas para poder concretar las políticas públicas en materia social, sanitaria, educativa, de juventud e infancia, de vivienda o las ayudas a la dependencia, determinando los gastos destinados a proteger a quienes más lo necesitan.

Por ello, contar con un proyecto de presupuestos que sea realista, coherente y responsable, y que esas cuentas estén aprobadas, es esencial para cualquier administración. Con más razón si de lo que hablamos es de los Presupuestos Generales del Estado. Pero la realidad es bien distinta hoy en España, pues encadenamos dos ejercicios en los que el gobierno socialista arrastra las cuentas prorrogadas desde el año 2023.

Pedro Sánchez, que lleva siete años gobernando, ha convertido la excepción en norma y lleva ya tres ejercicios con los mismos presupuestos eludiendo su responsabilidad como presidente, ralentizando nuestro crecimiento y acumulando una deuda política con todos los españoles, como es aprobar unas cuentas que le permitan seguir gobernando un país y cumplir los compromisos dados a los ciudadanos.

Falta de liderazgo

Pero ya ven, los números al Gobierno no le salen, claro síntoma de la falta de liderazgo de un presidente sometido a la voluntad de sus propios socios de Gobierno que, si bien todavía le mantienen en la Moncloa, le llevan, como vemos día a día, a un constante bloqueo institucional. Una clara señal de parálisis, de pérdida de liderazgo y de falta de cohesión parlamentaria, algo que se traduce en un desgaste acelerado de su proyecto, de su credibilidad y una creciente desconfianza social.

Pero, ¿quién pierde cuando no hay presupuestos? Pues esos jóvenes que esperan becas o ayudas a la emancipación; los mayores que necesitan programas de acompañamiento; los profesionales sanitarios pendientes de ver mejoras en sus condiciones; los ayuntamientos y las comunidades autónomas cuyas transferencias no se ajustan a la realidad de las demandas de sus vecinos, así como la falta de infraestructuras o servicios que se necesitan para crecer.

En Benicàssim, son más de 4 millones de euros lo que nos adeuda el Gobierno central, pero además se nos siguen negando infraestructuras necesarias como una entrada digna a la CN-340, o la tan reivindicada instalación de pantallas acústicas y arreglo del puente de la AP-7, por no hablar de la remodelación que precisa el Cuartel de la Guardia Civil, entre otras inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida de los benicenses.

No contar con Presupuestos Generales del Estado también hace peligrar las inversiones dependientes de los fondos europeos, porque si una parte importante de esos fondos requiere de una cofinanciación del Presupuesto General, nos encontramos con que muchas administraciones no podrán ejecutar esos recursos con normalidad, con la consiguiente pérdida de oportunidades para la modernización y competitividad.

Prioridad

Por ello, la necesidad de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado tiene que ser la absoluta prioridad para el presidente del Gobierno. Pero ya se sabe, Pedro Sánchez lleva dos años incumpliendo el deber constitucional de presentar unas cuentas públicas para someterlas a debate antes de su aprobación, amparándose en su falta de apoyos parlamentarios y eso ya no es excusa, pues son los mismos apoyos de los socios que le permitieron y mantienen ser presidente.

Los mismos que le permitieron aprobar la Ley del sí es sí, que ha resultado ser perniciosa para su objetivo, o la Ley de Amnistía, la que dijo que nunca aprobaría y, sin embargo, será su proyecto estrella por el que Sánchez será recordado.

Quizás también acabe recordado por ser el primer presidente en la historia de nuestra democracia que agote una legislatura sin aprobar ni una sola vez sus presupuestos, visibilizando su incapacidad para poder poner en marcha reformas ambiciosas y necesarias, aprobadas por ley, como las ayudas a los enfermos de la ELA que, a falta de presupuesto, aún no han recibido y que lamentablemente algunos no llegarán a ver.

El presidente Sánchez no puede continuar con su rebeldía constitucional y seguir y seguir prorrogando, por inercia, las cuentas un año más. Debería, por responsabilidad y compromiso, diseñar unas cuentas de Estado para todos los españoles y, si no puede hacerlo, no hay excusa para no convocar elecciones y cerrar la puerta al salir.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora