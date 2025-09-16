Els polítics, una esperança trencada

Des de sempre la societat ha estat manipulada i ha posat unes esperances en el futur i en la política que mai s’han vist complides. L’any 1928, el cantador El Xato las Ventas cantava un tanguillo que deia: «El que viva en el año dos mil verá con asombro los tiempos cambiaos; los políticos no tendrán vida porque ya el congreso estará derribao, y cualquiera que una cosa pida en aquel momento lo tiene aprobado; no habrá huelgas ni palos ni tiros porque ya la gente será muy formal, y los guardias serán despedidos, para su trabajo no habrá material; por la calle será perseguido todo aquel que quiera vivir de un jornal, pero en cambio será distinguido aquel que no quiera nunca trabajar; y cualquiera será hombre de leyes porque los borricos ya sabrán hablar».

Açò últim té encert. Quanta esperança perduda. Al Congrés, els diputats ja no tenen vida política, tenen vida partidista, mai han participat de les aspiracions dels ciutadans, sols en les seues i del seu partit. Segur que hi han polítics bons i equilibrats, però en la intimitat, els partits els mantenen amagats. Des de sempre qualsevol que demane alguna cosa si té padrins es bateja, és a dir, ho té concedit.

Control dels jutges

Mireu si no el cas Montoro. En aquest període d’eleccions continuades s’està més pendent d’obtenir o mantenir el poder que proposar actuacions en benefici dels ciutadans. Les actuacions del partit en el poder i els seus socis, si en queden, són lamentables, però les actuacions polítiques tavernàries de l’oposició, són pròpies de polítics postfranquismes camuflats de demòcrates. Un partit que és incapaç de fer front a allò que li passa allà on mana i manté un nefast president al País Valencià. Que pretén mantenir el control dels jutges per la porta de darrere, la inoperància del Senat, o la utilització d’organismes en benefici propi, i la persecució d’adversaris polítics. El que posa el crit al cel, en el tema de la dona del president de govern, però justifica el frau i l’enriquiment de la parella de la presidenta de la comunitat madrilenya. Eixe partit que reclama la presumpció d’innocència d’allò que l’afecta i no la respecta per a l’adversari. Qualsevol és polític perquè els burros ja saben parlar.