La ley de 1907 hizo funcionar en las elecciones de mayo de 1910 el sistema turnista en el que volvieron a triunfar los liberales de Canalejas, pese a que las nominaciones para ser «encasillados», en todos los partidos, la llegaron a liar parda como suele decirse en el lenguaje del rollo juvenil de hoy. Las entrevistas del urdidor Tiburcio Martín con Maura y Juan de la Cierva, de poco sirvieron.

El corredor y director de El Clamor, Emilio Santa Cruz, asumió el escaño republicano de Gasset, quien estuvo ausente por problemas de salud durante nueve años. Tras las elecciones en Castellón, en la Carrera de San Jerónimo, se formaron cuatro diputados liberales y dos conservadores, con cierta conciliación local entre ellos. La aplicación del artículo 29 de la ley electoral de 1907, como señala Germán Reguillo, logró que los candidatos encasillados ganaran en seis de los siete distritos provinciales.

Homenaje

Santa Cruz, en el año de su primera nominación para el congreso, fue objeto en el Círculo Mercantil de Castellón de un homenaje por parte de los exportadores de naranja «por la defensa que hizo de los frutos al lograr la exención de impuestos en el transporte». El diputado quiso compartir el agasajo con Fernando Gasset, iniciador de la campaña a favor de de la producción y exportación. Es revelador el hojeo diario del Heraldo, con referencias cotidianas a las actividades exportadoras en el puerto de Liverpool. Era evidente que el rendimiento citrícola preocupaba a todo el espectro político local, como venero capital de trabajo e ingresos.

Cronista oficial de Castelló