Opinión | LA RÚBRICA
Feijóo i el fang de les tragèdies
Quan hi ha una emergència, el que s’espera dels representants és responsabilitat i rapidesa, sempre que no governe el PP. Ho hem vist aquest estiu amb els incendis, com abans amb el Prestige, l’11M, el metro de València o, més recentment, amb la dana del passat octubre. Quan les coses es compliquen, ells s’amaguen, menteixen o busquen excuses.
A Extremadura, la popular María Guardiola parlava d’efectius de «Txecoslovàquia», un país que ja no existeix. Moreno Bonilla estava desaparegut mentre les serres cremaven. Mañueco va tardar quatre dies a moure’s de la platja, i Ayuso va preferir tostar-se al sol de Miami abans que tornar a gestionar l’incendi de Tres Cantos. Però el cas de Mazón, el president del Ventorro, encara supera tots.
Atacs
I darrere d’ells sempre està Feijóo. El moderado que ho enfanga tot encara més. Li és igual convertir el dolor en arma política. Prefereix atacar el Govern central abans que coordinar-se, encara que les competències siguen autonòmiques. Ja ho vam veure amb la dana: pocs dies després de la tragèdia, Carlos Mazón reconeixia la rapidesa de Sánchez… fins que Feijóo va aparéixer i van començar els atacs infundats a l’AEMET i a la Confederació.
Espanya no necessita polítics que juguen a cavar fosses. Necessita governs i dirigents responsables que cuiden les persones. Al nostre país li sobra testosterona política. Li sobren polítics com Feijóo i Abascal, els dos elements més corrosius de la política espanyola actual. I estic convençut que la ciutadania continuarà posant-los al lloc que els pertoca: l’oposició.
Vicesecretari general del PSPV-PSOE de Castelló
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón
- Directo | Castellón - Ceuta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero a la puerta de su casa
- Cuatro personas huyen de un coche que se ha incendiado en plena carretera en Castelló