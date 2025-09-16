El fracaso

El vergonzante escenario patrio del domingo pasado resulta difícil de superar. Desde la estulticia revestida de sectarismo encarnada en la irresponsabilidad política exhibida por Pedro Sánchez, azuzando a manifestarse en el circuito madrileño de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España, hasta la escenografía con esencia de inquietante naftalina del falangismo reinventado por Franco, ahora revivida de la mano de Santiago Abascal, mediando el colofón del emotivo himno militar La muerte no es el final, letra que algún ilustrado reportero televisivo confundió con el himno de la Legión.

Sánchez erigiéndose paladín en tildar de genocidio la barbarie de Netanyahu (lo viene haciendo recientemente, tácticamente, en plan petardos de humo, ante el negro presagio en los ámbitos personal y político que supone la apertura del nuevo curso judicial) y envolviéndose en la bandera palestina, aunque sin decir nada del grupo terrorista Hamás y del resto de satrapías que rodean el Estado israelita. En la misma franja horaria dominical, Abascal competía en exceso verbal e irresponsabilidad, volviendo al recurso del efectista eslogan entre los más extremistas: «la derechita cobarde», para referirse al PP, en cuyo seno creció el líder de Vox. Ambos personajes, Sánchez y Abascal, se retroalimentan en detrimento, cuando no acoso y derribo, del centrismo tanto de derechas como de izquierdas. La polarización les conviene, no dudando en sembrarla. Dañinos para la democracia.

Volviendo a La Vuelta Ciclista, el espectáculo transmitido en directo a todo el orbe tuvo poco de aleccionador. Empero, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a las órdenes directas de la Moncloa, ayer mismo alardeaba de éxito, tirando de argumentario sanchista a base de semántica envolvente y gesticulación teatral, marca de la casa. La representante del sindicato policial Jupol salió al paso, asegurando que el acólito de Sánchez hablaba de éxito porque el resultado fue el que querían él y su jefe. La sindicalista, en nombre de Jupol, pidió la dimisión de ambos y denunció las directrices políticas recibidas por la Policía Nacional a la hora de actuar: «Si hubieran dejado trabajar a la Policía, La Vuelta habría concluido sin los lamentables altercados que propiciaron la suspensión, con veintidós agentes heridos y gran riesgo para la seguridad de los ciudadanos». El conjunto de sindicatos policiales mayoritarios ha hecho pública su indignación, denunciando la intolerable injerencia política en cuestiones del ámbito técnico policial que atañen al orden público y la integridad de las personas.

Sin escrúpulos

Recientemente, en este espacio, escribía sobre el genocidio dirigido por Benjamín Netanyahu, halcón sin escrúpulos, quien junto a su extremista gabinete, está dispuesto a seguir liquidando a los seres humanos que resisten en Gaza, bajo el yugo de Hamás. Decía, y me reafirmo, que el genocidio de aquel trozo de Palestina resulta la mayor vileza que hoy vive el mundo. Sin embargo, Sánchez parece haber encontrado sólido ardid para intentar enmascarar el aluvión de asuntos que lo acorralan. Mala cosa.

Periodista y escritor