La violencia política normalizada

La política vive una espiral peligrosa. Lo vemos en los ataques a las sedes de los partidos, en los insultos cotidianos en redes sociales, en la crispación que se ha convertido en la banda sonora permanente del debate público. Y lo hemos visto, en su expresión más extrema y terrible, en el asesinato de Kirk. Un crimen que debería unir a toda la sociedad en la condena sin matices, y que sin embargo ha vuelto a dividirnos: unos justifican, otros minimizan, otros convierten el dolor en arma arrojadiza. Esa es la señal más clara de hasta dónde hemos llegado: han normalizado la violencia en política.

Lo que hoy ocurre en las calles y en las instituciones se alimenta cada día en las redes sociales. El insulto se ha hecho rutina, el desprecio se viste de ingenio y la deshumanización del adversario se celebra con aplausos virtuales. El problema es que lo que empieza como un tuit ofensivo o un comentario agresivo termina contagiando el clima político real. Si se acepta el lenguaje del odio, pronto se aceptan los gestos de odio. Y si se aceptan los gestos de odio, se acaba abriendo la puerta a hechos irreparables.

La teoría de la ventana rota lo explica muy bien: cuando una pequeña, e incluso insignificante, señal de deterioro no se corrige, una ventana rota, un grafiti, un insulto tolerado, se envía el mensaje de que todo está permitido. Y lo que empieza siendo un acto menor desemboca en un deterioro total. En política ocurre lo mismo: si no frenamos los primeros gestos de violencia verbal, si no corregimos los excesos retóricos, si no señalamos los ataques a sedes o cargos públicos como inaceptables, terminamos abriendo la puerta a una violencia sin límites.

Dialogante

Los municipios sabemos lo que significa convivir en la diferencia. Por eso el municipalismo puede y debe ser ejemplo de otra forma de hacer política: firme en el debate, pero respetuoso con las personas; contundente en las ideas, pero dialogante en la práctica.

La violencia no puede normalizarse. No puede justificarse según el lado de la trinchera en que uno se encuentre. Si aceptamos esa lógica, la democracia entera está en riesgo. Hoy más que nunca debemos recordar que sin respeto no hay política, y que sin política no hay futuro.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista