La brisa del mar

Sentir la brisa marina es recordar quiénes somos. Burriana nació mirando al Mediterráneo, pero durante demasiado tiempo nos acostumbramos a crecer de espaldas a él. Hoy, seguimos dando los pasos necesarios para reconciliar la ciudad con su costa y situarnos de nuevo como la localidad marítima que nunca debimos dejar de ser.

Asumimos el reto sabiendo que es al mismo tiempo una oportunidad y una responsabilidad. Al llegar al gobierno nos encontramos con problemas enquistados: la regresión de las playas, la necesidad de abrir el puerto o la falta de proyectos que pusieran en valor nuestra fachada marítima.

No podemos mirar hacia otro lado. Por ello hemos encargado a la Universidad Politécnica de Valencia un estudio sobre la regresión litoral en la costa norte de Burriana. Queremos respuestas técnicas y soluciones coordinadas para regenerar y proteger nuestras playas, porque el mar no entiende de excusas. Otra muestra de ello es nuestra visita, el pasado mes de julio, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para reclamar las inversiones necesarias para frenar la erosión de nuestra fachada marítima.

Pero mirar al mar no es solo protegerlo: también es vivirlo. En este sentido, el proyecto de regeneración del antiguo varadero del Llombart, con el objetivo de abrir el puerto a la ciudad y dotar de mayor proyección turística a la infraestructura portuaria a través de una plaza gastronómica, representa un paso histórico. Por primera vez, Burriana podrá disfrutar de su puerto como un punto de encuentro social, cultural y turístico.

Un antes y un después

También estamos recuperando espacios que llevaban demasiado tiempo en el olvido. La propuesta urbanística de Portolevante, en el solar de la antigua Formolevante, transformará 50.000 m² en viviendas, comercios, zonas verdes y nuevos viales que conectarán mejor la ciudad con su frente marítimo. Un proyecto que marcará un antes y un después en nuestra relación con el mar.

Y no olvidemos que el futuro también se construye desde la conciencia ciudadana. La Erasmus Maris Week, con sede en la Escola de la Mar de Burriana, reúne en estos momentos a científicos, docentes y estudiantes europeos para trabajar juntos en la lucha contra la contaminación marina y en la monitorización de microplásticos.

En definitiva, cuando hablamos de mar, hablamos de identidad, de sostenibilidad y de futuro. Hoy Burriana vuelve a situarse frente al Mediterráneo con determinación. Porque una ciudad que mira al mar no solo preserva su historia: también abre su horizonte.

Alcalde de Burriana