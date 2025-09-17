Defensa de Castellón

La Diputación de Castellón volvió ayer a defender en pleno los derechos de los castellonenses. Ciudadanos que puntualmente pagan sus tributos al padre Estado y que el Gobierno de España retiene indebidamente.

No es el Partido Popular el que lo dice. Lo dice el Tribunal de Cuentas, que es claro a la hora de concluir que el Gobierno de España debe actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado a las entidades locales, o lo que es lo mismo, a esta casa, que es la de toda la provincia, y a la de sus 135 municipios, nuestros ayuntamientos.

Las constantes prórrogas que Pedro Sánchez ha impuesto al presupuesto, el último aprobado fue en 2023, no hacen sino agudizar el problema, causando graves perjuicios a quienes trabajamos cada día para dar servicio a nuestros ciudadanos. Porque el PSOE no ha dejado de cobrar un solo día, pero sí ha dejado de pagar.

Pedro Sánchez no quiere a Castellón. Solo quiere nuestro dinero. Más de 200 millones de euros distribuidos entre la Diputación Provincial de Castellón y los ayuntamientos de mi tierra. Y ese hurto indebido nos lleva a una situación económica crítica que nos obliga a imponer recortes en los servicios que prestamos a nuestros vecinos. Ciudadanos que cumplen rigurosamente con sus obligaciones frente a un Estado que ha abdicado de las suyas.

Esta situación exigía un frente común para defender lo justo, para proteger los derechos de los castellonenses. Porque para eso dimos un paso en política y presentamos nuestro proyecto de provincia. Para servir y cumplir.

Buscábamos el consenso, pero ayer el PSOE volvió a votar en contra de nuestra provincia. Apelamos a la unidad alejada de contiendas políticas, pero nos encontramos con la negativa del principal partido de la oposición a una iniciativa que solo buscaba, y que solo busca, hacer justicia.

Y así es cómo, con su voto en contra, hemos sacado adelante una propuesta que alza la voz por mi tierra exigiendo a Pedro Sánchez que, en lugar de darnos la espalda, nos mire a los ojos y pague lo que nos debe. Porque los más de 200 millones de euros que se ha apropiado nos impiden dar a nuestros ciudadanos los servicios que merecen.

Sin ese dinero no podemos mejorar las carreteras, tampoco reforzar la conciliación familiar a través del programa de Escoles Matineres. Nos impiden garantizar atención y servicios a nuestros mayores a través de las unidades Respira o nos niegan las inversiones en materia de depuración o abastecimiento de agua que urgen nuestros pueblos.

Pero ante la negativa del PSOE, el voto favorable del PP para seguir trabajando por nuestra tierra. Para reclamar a la ministra Montero que nos reciba. Porque desde abril del pasado año esperamos que la titular de la cartera de Hacienda nos conceda entrevista para defender lo justo para la provincia. Cuestión que se antoja baladí para el socialismo.

Castellón nos pide unión, pero el Partido Socialista la rechaza. No solo para exigir la financiación de nuestra provincia, sino también para reclamar la llegada de las inversiones que garanticen un Castellón con riesgo cero frente a las inundaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica establece un plan de infraestructuras para eliminar peligros a las poblaciones que se encuentran en el área de influencia de barrancos y ríos. Actuaciones que ocupan y preocupan a Nules, Moncofa y Burriana, con el barranco Juan de Mora. También a Alcalà de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena, con la rambla de Alcalà. Y no menos a Castellón y Benicàssim, con el desagüe del Río Seco.

Pues bien, estas obras que deberían contar con un presupuesto y con plazos de ejecución no cuentan ni con lo uno ni con lo otro. Y solo el Gobierno de España, a través de ese organismo llamado Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es el competente en esta materia. Que ni está ni se le espera.

El día de ayer volvimos a apelar a la unión de fuerzas políticas. También en defensa de la provincia. Pero el Partido Socialista evidenció una vez más que cuando se trata de Castellón lo tienen claro: primero es Sánchez.

Tropelía

Hoy volvemos a enarbolar la bandera de nuestra tierra. El valor de una gran provincia que solo pide lo justo. Una provincia que ni se arrodilla ni se amilana ante la tropelía.

El cambio llegó a las instituciones para hacer cambiar las cosas. Y ese mensaje, que es la médula de todo nuestro proyecto político, guía nuestros pasos. Nos encontrarán para caminar juntos y poder tejer alianzas que sumen a nuestra tierra. Para defender la financiación justa y reclamar lo que nos deben. Para exigir las infraestructuras que hagan de nuestra provincia una tierra segura.

Para proteger lo único que nos importa: Castellón.

Seguimos.

Presidenta de la Diputación de Castellón