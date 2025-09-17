Déficit de manos en la naranja

COLLIDORS RECOLECTANDO NARANJAS EN UN HUERTO. AGRICULTURA. CITRICOS. RECOLECCION. NARANJAS / GABRIEL UTIEL BLANCO / CAS_DIGITAL

Como en cada epílogo estival, Castellón abre un ciclo que moviliza a cooperativas, almacenes, exportadores y a miles de trabajadores del sector de la naranja. En cifras, la campaña ocupa a unas quince mil personas, repartidas entre la recolección en el campo y el manipulado en los almacenes. Se trata de un engranaje esencial para la economía provincial, sobre todo en la Plana Baixa, donde los cítricos constituyen un auténtico motor productivo. Sin embargo, lo que debería ser un tiempo de abundancia laboral se ha convertido en un terreno lleno de contratiempos.

Las ofertas de trabajo están ahí y las podemos ver fácilmente; son abundantes en portales de empleo y oficinas de colocación. Los salarios superan el mínimo interprofesional y en algunos casos alcanzan cifras competitivas respecto a otros sectores. Aun así, la respuesta de los candidatos es cada vez más escasa. Lo que se observa es un fenómeno que va más allá de lo coyuntural y que tiene que ver con la evolución del mercado laboral y de la percepción social del trabajo agrícola.

El primer elemento que podría explicar esta falta de interés es la temporalidad. La campaña dura unos meses y obliga a muchos trabajadores a buscar alternativas en el resto del año. Frente a esta incertidumbre, la construcción o la industria ofrecen contratos más largos y una estabilidad que resulta determinante para quienes deben garantizar ingresos continuos. El campo, por tanto, queda relegado a una opción de último recurso, en lugar de verse como una oportunidad de desarrollo profesional.

Un segundo factor tiene que ver con el relevo generacional. Los collidors con experiencia, que dominaban el oficio y conocían los criterios de calidad exigidos por el mercado, se van retirando sin que surja una cantera que los sustituya. Lo mismo ocurre en los almacenes, donde el grueso de la plantilla son mujeres con muchos años de experiencia que se acercan a la jubilación. La incorporación de jóvenes es escasa, lo que anticipa un futuro aún más incierto. La agricultura, a pesar de ser un sector estratégico, no se percibe como un horizonte de vida atractiva, sino como un empleo duro y pasajero.

Otro aspecto que podríamos tener en cuenta es el coste que supone la falta de cualificación. Cuando se contrata a personal sin formación suficiente, la calidad del trabajo en el campo disminuye. Una fruta mal recogida aumenta los gastos de manipulado y reduce el margen de beneficio. Esto afecta a toda la cadena, desde la cooperativa hasta el exportador, que compite en mercados internacionales donde la exigencia es máxima.

El debate sobre cómo afrontar esta situación está abierto y exige una mirada amplia. No se trata únicamente de ofrecer un salario más alto. La clave está en dignificar la figura del trabajador agrícola y en generar incentivos que hagan atractiva la campaña. La formación específica, el reconocimiento social del oficio, la posibilidad de encadenar campañas con otras actividades complementarias y la mejora de servicios como transporte o conciliación son medidas que pueden marcar la diferencia. Por otro lado, también conviene reflexionar sobre el papel de la inmigración regulada y plantearla como una oportunidad. Castellón necesita avanzar en esa dirección si quiere garantizar la continuidad de un sector que, aunque atraviesa dificultades, sigue siendo vital para la economía local. Rechazar esta realidad o mirar hacia otro lado solo agrava el problema.