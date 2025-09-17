El mussol d’ull

Sin duda, nos hemos retrasado en ofrecer públicamente estos apuntes d’ull o recordatorios propios o prestados de algún estudioso (Bernat Capó) para conocer un poco mejor un tiempo casi perdido u olvidado y que esperemos sirva para que no se extinga su recuerdo, tal como decíamos en la primera de estas breves crónicas de los miércoles.

En el costumari valencià que intentamos recordar en algunas de estas columnitas, nos mueve el interés de revivir cosas sabidas, cosas olvidadas y, sobre todo, cosas curiosas de épocas pasadas, con el fin de que no se pierdan. Hoy, por ejemplo, hablaremos del denominado mussol d’ull (en castellano, orzuelo).

Hi ha, almenys, dos tipus de mussold’ull: el de la nit, d’ulls grans i misteriosos; i altre, molt molest, que s’allotja a la vora d’una parpella, i és prou dolorós. Del primer direm que la gent del poble sempre el relacionava a la formosor de qui patia la malaltia. Una cosa positiva, almenys, per al malalt, però també deien els vells que s’havia d’eixir pel matí, construir una menuda piràmide de pedres a un camíals afores del poble i esperar a algun vianant que passara per allí i li donara una patada a l’artilugi i s’acabara la broma, mentre els autors, amagats, cantaven una cançoneta: «A tu te'l deixe, a tu te'l done» (el mussol). Una cosa semblant feien a Borriol, segons les nostres investigacions: obrien la porta d’una casa habitada i deien: «Ací em deixe un mussol i demà vindre per ell...» I tancaven ràpidament la porta (una cosa similar a la transferència del mal, com diria l’Antropologia: transferir el mal d’una persona a altra). Açò, s’ha acabat, el metge o el boticari ho han substituït. I el costum ha desaparegut, però la memòria perdura en els més vells.

