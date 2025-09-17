Pepe Rico Gil

Un vecino de Vila-real, fallecido a los 104 años, nos invita a reflexionar sobre vidas que encierran más aventuras y lecciones que muchas biografías de renombre.

Lo suyo fue un siglo de curiosidad y coherencia. Curiosidad, porque a los 100 años aún leía en inglés. Coherencia, porque fiel a su profundo ateísmo no quiso ceremonias religiosas tras su muerte, un gesto que dice tanto de su criterio como cualquiera de sus viajes.

Y vaya si viajó. En los años 50 él se recorrió Europa. Cruzó el Atlántico hasta Nueva York y de allí a Canadá, donde pasó meses en soledad en la Isla Redonda. Lo alimentaba un hidroavión cada dos semanas. Una escena que parece sacada de Jack London, pero que fue real.

De allí pasó a San Francisco, hasta que la muerte de su madre lo empujó a regresar a España. Sin embargo, ese regreso acabó convirtiéndose en una vuelta al mundo. Escala en el Japón de posguerra, pasando por Tokio y aventurándose en Shanghái; cruce del canal de Suez en el carguero Benidorm. Todo en una década.

Olfato

Regresó a la España de los 60, y Pepe, que ya había visto playas atestadas, entendió que el turismo sería el motor de nuestro país. Y, con visión de futuro, invirtió en Oropesa. Un acierto que demostró que viajar ensancha la mirada y el olfato para el porvenir.

Lo fácil sería verlo como un trotamundos. Pero su historia apunta más alto: la capacidad de un hombre de apropiarse de la libertad cuando todo parecía estrecho. Y de recordarnos que el mundo se descubre viajando, decidiendo por uno mismo..., incluso frente a la muerte.

Urbanista