Vox comienza la Reconquista de todo

Mientras en el gobierno municipal de Castellón hemos reducido en más de 7 millones de euros los impuestos a mitad de legislatura, el gobierno de Sánchez impone el basurazo y no deja de aumentar la recaudación nacional.

Mientras en Castellón estabilizamos la plantilla de Policía Local y desbloqueamos los procesos selectivos de Bomberos, aumentamos la presencia en las calles y ponemos en marcha medidas para mejorar la seguridad, el gobierno de Sánchez fomenta la inmigración ilegal masiva, suelta violadores y abandona a su suerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Mientras este gobierno municipal defiende la propiedad privada y lucha contra las okupaciones ilegales, el gobierno de Sánchez mantiene una ley que premia al okupa y castiga al propietario, desprotegiendo a quienes han trabajado toda su vida para tener un hogar.

Ruina

Mientras en Castellón fomentamos la construcción de vivienda y el abaratamiento de los precios, Sánchez mantiene su nefasta Ley de Vivienda que lleva a jóvenes y familias a la ruina, dificultando su independencia y su futuro.

Mientras en Castellón apoyamos la natalidad y a las familias, con Sánchez se alcanza el mayor coste de vida per cápita de la historia.

Y todo así. Necesitaría todo un periódico para detallar los desastres del gobierno. Si en España se estuvieran cambiando las cosas como en Castellón, hablaríamos de un país en franca mejoría. Aun así, soy optimista. Veremos caer al corrupto de Sánchez y, con Vox como fuerza determinante, reconquistaremos todo lo que importa: desde la unidad nacional hasta las libertades robadas.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón