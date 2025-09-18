Opinión | LA RÚBRICA
Ciutat líder
Avui és el debat de l’estat de la ciutat i, en el ple de l’Ajuntament, Carrasco desplegarà la seua propaganda per fer-nos creure que vivim a l’Arcàdia feliç i que Castelló és una ciutat líder. El que no explicarà és en què ni per què.
Per desgràcia, la ciutat de Castelló s’ha convertit en la capital de província líder en l’increment del preu del lloguer, en la compra de pisos a toca teja on molts volen especular, i tot això sense que el Partit Popular haja utilitzat cap de les eines que té per evitar aquesta tragèdia. De fet, l’han agreujada deixant fora de les bonificacions per reciclar els llogaters, que s’han d’empassar el basurazo de Carrasco sense poder dir res.
Castelló també s’ha convertit en líder en l’increment del preu del carro de la compra: tirem del carro de la inflació i el salari no ens arriba per pagar les factures. A més, som líders en propaganda, amb un govern municipal que diu una cosa i en fa una altra. Si abans les multes de l’Ajuntament eren «d’afany recaptatori», ara que ens en posen més ens diuen que és «per la nostra seguretat».
Carrasco continua vivint de rendes gràcies als fons europeus i a la bona gestió feta pels governs progressistes, però la seua falta de treball i de reivindicació davant el govern de la Generalitat es nota. L’any que ve ja no hi haurà cap reforma en centres escolars ni cap inversió significativa a la nostra ciutat.
Per sort, quedem nosaltres, els castellonencs i les castellonenques, que continuarem sent líders com a gent honrada i treballadora, que estima i té orgull de la seua ciutat.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
