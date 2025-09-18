Juventud sin hogar

Encontrar un piso en Castelló se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes. Aunque la ciudad no tiene los precios disparados de València o Barcelona, la realidad es que los sueldos siguen sin acompañar, la oferta es escasa y la vivienda se ha convertido en un privilegio cada vez más inaccesible.

Muchos universitarios compiten por los mismos pisos que jóvenes trabajadores, lo que dispara los alquileres. A esta presión se suma la precariedad laboral: contratos temporales, salarios bajos y la incertidumbre económica que afecta a toda una generación. ¿Cómo emanciparse si, en muchos casos, el 70% del sueldo se va en pagar un alquiler?

Los datos lo confirman. Según cifras publicadas por Mediterráneo, un joven castellonense debe destinar casi el 60% de su salario para alquilar un piso en solitario. La opción de comprar tampoco es más realista: se exige ahorrar el equivalente a 3,5 años de sueldo neto solo para cubrir la entrada. Mientras tanto, el precio medio del alquiler ya ronda entre los 700 y los 800 euros mensuales en la provincia, y los pisos más modestos superan fácilmente los 500-600 euros.

Prioridad

El resultado es una generación atrapada en casa de sus padres hasta bien entrada la treintena. Y mientras tanto, vemos cómo los políticos se felicitan por planes que nunca llegan. La vivienda debería ser una prioridad para quienes gobiernan, pero la realidad demuestra que no lo es. Ahora el Gobierno anuncia de nuevo el Plan Estatal de Vivienda, que espera aprobar en diciembre, tras meses de retrasos.

En este contexto, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha realizado una remodelación en su gobierno precisamente para dar un impulso a la vivienda en la capital. La medida busca situar este asunto en el centro de la agenda política, pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿bastará con reorganizar el gobierno municipal para revertir una situación que lleva años enquistada?

Las soluciones son claras: un parque de vivienda pública real, programas de alquiler social efectivos y un control firme del mercado para frenar la especulación. Por qué la vivienda no debería ser un lujo: es un derecho constitucional.

