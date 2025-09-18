Termómetro turístico

En un contexto económico que ha estado marcado por la inflación, el turismo ha vuelto a demostrar su fortaleza. Viajar sigue siendo una prioridad para miles de familias, y este verano que ahora concluye lo hemos vivido con especial intensidad en Oropesa del Mar, con un gran dinamismo tanto en la afluencia de visitantes como en el gasto en destino.

Los datos del Turímetro así lo han confirmado: en el año 2024 recibimos cerca de 400.000 viajeros, que llegaron a generar más de 1,9 millones de pernoctaciones en los alojamientos turísticos de nuestro municipio. Se trata de un crecimiento sostenido respecto al año anterior que, además, también consolida una tendencia muy positiva de cara a este año 2025, en el que todo apunta a que superaremos esas cifras.

Más allá de los números, lo importante es lo que representan: una ciudad viva, que atrae, que genera empleo y que avanza gracias al esfuerzo conjunto del sector turístico, la administración y la ciudadanía. Ese es el mejor indicador de que Oropesa del Mar sigue consolidándose como un destino de referencia.

Por otra parte, los datos de ocupación turística de este verano 2025 han confirmado lo que muchos ya intuíamos: el destino sigue siendo atractivo y competitivo. Los meses de junio y julio han mantenido un nivel sólido de reservas, en torno al 72% y 70%, respectivamente, mientras que agosto ha superado con creces las expectativas, alcanzando un espectacular 87%. No hablamos solo de cifras, sino de la prueba de que el sector sabe adaptarse, resistir y responder a una demanda que sigue apostando por la calidad y la diversidad de nuestra oferta.

Disfrutar sin barreras

Oropesa del Mar se distingue, además, por ser uno de los destinos con mayor oferta de ocio, cultura, fiestas y deporte de toda la Comunidad Valenciana. Una programación muy amplia y diversa que, en gran medida, se ofrece de una forma gratuita para poder aliviar el esfuerzo económico que suponen las vacaciones y hacer que todos nuestros visitantes puedan disfrutar sin barreras.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, nuestro reto es empezar a dinamizar también las otras épocas del año, programando actividades que atraigan visitantes durante todo el año.

Alcalde de Oropesa del Mar