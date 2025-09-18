Trump, reasignado

Firmar es afirmar. Dejas un rasgo único que te identifica y otorga firmeza o seguridad a algo. Oh, alguien. Cuando firmas una hipoteca a 30 años, lo haces con miedo: la seguridad la tiene más el banco que tú. Firmar es afirmar desde el latín, pero también depende de la confianza de quien estampa su nombre.

Piense en Donald Trump y en su firma enorme y picuda, hecha de pinchos como su personalidad alambrada. El presidente de Estados Unidos convierte cada rúbrica en espectáculo: firma órdenes, las muestra a la cámara y las afirma ante todos en un ritual de ego gigante. Sueña con una dinastía familiar en la Casa Blanca, lo mide todo en talla grande y desearía rango de rey: Donald Trump es kingsize.

Demanda millonaria

En 2003, cuando aún era magnate inmobiliario, felicitó por su 50º cumpleaños al millonario y pederasta Jeffrey Epstein. El mensaje, cómplice y picante, apareció enmarcado en el dibujo esquemático de un torso femenino que remataba con su firma a modo de vello púbico. Así lo contó The Wall Street Journal, lo que desató una demanda de Trump de 10.000 millones por calumnias. Ahora son los demócratas quienes difunden el dibujo desde el Congreso.

Lo relevante es su relación con Epstein y la red de prostitución con menores para magnates y príncipes, pero lo que perdura en la imagen es esa firma convertida en vello púbico. Una vieja frase dice que «tira más pelo de coño que maroma de barco». Pese a su evidente machismo, queda la duda de si leerla como cuñadismo señoro o como una paradoja de empoderamiento femenino.

