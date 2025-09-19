Almassora es cultura

Almassora sube este viernes el telón de Viu la Vila. Sean todos bienvenidos a un ciclo que, en su segunda edición, ha logrado consolidarse como un motor de dinamización cultural y social, acercando una docena de propuestas artísticas de calidad a todos los públicos. La cultura debe ser siempre de todos y para todos.

Nuestra Vila, el corazón de Almassora en su totalidad, se transforma en un gran escenario. Quiero agradecer el esfuerzo y trabajo del concejal de Cultura, mi compañero Vicente Blay Casino, y del director de Viu la Vila, Tomás Ibáñez.

Dentro de la programación, este sábado, día 20, celebraremos la Gala Almassora Cultural, donde reconoceremos la contribución que los premiados han hecho y seguirán haciendo en el engrandecimiento de la cultura almassorina.

El Premio Individual ha recaído en alguien que lleva el nombre de Almassora por todo el mundo y lo hace de manera magistral, Ana María Archilés. Este galardón reconoce su talento, dedicación, constancia y pasión por la guitarra.

El Premio Colectivo sabe y mucho de la gran importancia de convertir el espacio público en escenario vivo, donde el teatro, la música, la luz y la emoción se funden. La compañía Visitants, con Tomás Ibáñez y Sonia Alejo como alma máter, lleva casi cuatro décadas fomentando la búsqueda de nuevos lenguajes.

Mi más sincera felicitación también a la Colla de Dolçaina i Tabal Les Goles por el Premio Cultura Tradicional en un año en el que además están de aniversario. Ya 25 años acercando siempre la música tradicional a todos los niños y jóvenes, transmitiendo cultura a pie de calle.

Mawot

Y si hablamos de música, este año tenemos que agradecer a Roberto Comins, Mawot, que haya llevado el nombre de Almassora al Benidorm Fest. Muy merecido este Premio Proyección Cultural.

Felicidades también a nuestro Premio Ànima Cultural, al profesor de música del IES Vila-roja, Rodrigo Julià, quien ha sabido transmitir a generaciones enteras el amor por este lenguaje universal.

Por último, nuestra mención especial será para el pintor Enrique Agut, quien, tristemente, nos dejó el pasado mes de abril. Plasmó en sus obras, con sensibilidad, nuestros paisajes, la esencia de nuestro pueblo y de sus gentes.

Desde mi puesto en el Ayuntamiento de Almassora, y el de todos mis compañeros, seguiremos trabajando para que la cultura llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Animo a todos a disfrutar de Viu la Vila, de la cultura y de Almassora.

Alcaldesa de Almassora