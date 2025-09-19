Se cargan la política y la democracia

Si no recuerdo mal (circunstancia adversa que a mi edad empiezo a constatar que es posible), hace tiempo leí que, para un periódico escolar, las hijas de Karl Marx le preguntaron a su padre por las frases del saber humano que más le habían interesado. Parece ser que el gran pensador, padre del marxismo, claro, y uno de los filósofos de la sospecha, les recomendó dos: la clásica de Publio Terencio, la que dice que «hombre soy y nada humano me es ajeno», y la otra, la del «cuestiónalo todo», que, imagino, viene de la mano de Descartes. Proverbios, los dos, que exigen la reflexión de un pensamiento libre y crítico y el compromiso de quien entiende la vida como algo social.

«Chulo putas»

Bueno, pues, si he rescatado estas frases del olvido es porque estos días he escuchado y leído que para los líderes de la extrema derecha y de la derecha extrema, que para Abascal, Feijóo y Tellado, Pedro Sánchez (el actual presidente de España y referencia progresista de la UE) «es un chulo putas», «alguien que se ha beneficiado de la prostitución» y que, en consecuencia, «hay que empezar a cavar la fosa de su gobierno». Es decir, barbaridades impropias de gente civilizada que me han provocado el recuerdo de la otra frase de Publio Terencio y que viene a decir algo que tiene que ver con nuestra desgraciada realidad: «Que no hay nada que una mala gente o una mala lengua no pueda empeorar».

En definitiva, la extrema derecha y la derecha extrema se están cargando la política y la democracia. ¡Sí! La política, en la medida en que solo aportan insultos y no soluciones alternativas. La democracia, porque a pesar de que nació para que pudiésemos vivir en permanente discrepancia, reclama lo que ahora no existe: el diálogo y el reconocimiento legítimo del otro.

Analista político