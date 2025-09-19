Lo que estamos presenciando en Gaza es, sencillamente, insoportable. No se trata solo de cifras ni de tecnicismos: hablamos de miles de civiles asesinados, de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región, de hambruna provocada deliberadamente por el bloqueo de la ayuda internacional. Y lo peor de todo es que esta barbarie está siendo ejecutada por un Estado que se reivindica democrático, un gobierno que ha sido elegido en las urnas. Precisamente por eso, deben ser las urnas las que en última instancia pongan fin a esta deriva inhumana.

Europa, según se ve, sigue moviéndose en el terreno de los matices, con medidas que parecen más diseñadas para tranquilizar conciencias que para detener el horror. Suspender parcialmente un acuerdo comercial, imponiendo aranceles, es un paso. Pero ante la magnitud de la tragedia, resulta una respuesta tibia, casi cosmética. La vida de miles de personas no puede pesar menos que unos porcentajes de comercio exterior.

Hay que hablar claro. El gobierno de Israel está violando los derechos humanos y el derecho internacional. Esa afirmación, gravísima en sí misma, debería tener consecuencias inmediatas y proporcionales. No basta con congelar fondos menores o sancionar a algunos responsables; el clamor de la situación exige acciones firmes, coherentes y de amplio alcance. El mensaje debe ser inequívoco: ningún Estado, por democrático que sea en su origen, puede actuar con impunidad y someter a un pueblo entero a la devastación sin afrontar consecuencias reales.

Laberinto

La Unión Europea no puede seguir atrapada en su propio laberinto de cálculos políticos y comerciales. Si de verdad quiere ser un actor global con principios, debe abandonar la tibieza y asumir su responsabilidad histórica. Porque no se trata solo de poner fin a la barbarie, sino también de garantizar justicia: llevar ante los tribunales a los responsables, de uno y otro bando, por los crímenes cometidos. Sin rendición de cuentas, no habrá paz posible, porque el espanto que hoy vemos exige una respuesta a la altura de los valores democráticos que decimos defender.

Director del periódico Mediterráneo