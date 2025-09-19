El castellonense Javier Molins (54 años) ha sido nombrado Hijo Adoptivo de Valencia, honor reservado a contados ciudadanos avalados por incuestionable valía y aportaciones extraordinarias a la ciudad que los reconoce. Javier nació en Castellón y la casa familiar sigue siendo un bello edificio de la calle Caballeros, en el corazón histórico de la capital de La Plana.

Periodista y doctor en Bellas Artes, sus primeros pasos profesionales transcurrieron en el periódico Mediterráneo para después dar el salto a la comunicación institucional; primero en la Conselleria de Sanidad dirigida por Joaquín Farnós Gauchía, mi queridísimo amigo, siempre en el recuerdo. Posteriormente ejercería la misma función con el también castellonense Vicente Rambla, a la sazón conseller de Economía y Hacienda. En Radio Televisión Valenciana ocupó el puesto de jefe de Gabinete de la Dirección General, de forma efímera por el cierre del medio público el 29 de noviembre de 2013. Desde ese instante, la trayectoria profesional de Molins da un giro copernicano, volcada en el mundo del arte, adquiriendo un sólido prestigio internacional cristalizado en el excelente trabajo como director artístico del Centro Hortensia Herrero. En el logro de popularizar el arte y la cultura mediante la plausible fórmula declarada por el propio Molins: «Hemos huido de la arrogancia intelectual de algunos museos».

El cerebro artístico de la excelsa labor de Hortensia Herrero es un castellonense al que Valencia reconoce con justicia. Bien, María José Catalá.

Periodista y escritor