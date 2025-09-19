La alcaldesa de Castelló, la señora Begoña Carrasco, se llena la boca cada semana diciendo que la vivienda es objetivo prioritario de su gobierno municipal, pero los hechos demuestran que su máxima preocupación en salir a todo color en las redes sociales.

La realidad es bien distinta. Llevamos ya dos años perdidos desde que el Partido Popular está gobernando en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Castelló. Los datos son claros: la señora Carrasco presupuestó para 2025 la lamentable cifra de 9.000 euros para ayudar al alquiler destinadas a la juventud.

Desde el Partido Socialista hemos presentado distintas alternativas, en diferentes modificaciones de créditos, para poder aumentar estas partidas, pero el único objetivo de la alcaldesa y su séquito es incrementar el dinero dirigido al autobombo y la propaganda.

A ello se suma la pérdida de 5,2 millones de fondos europeos, porque así lo han querido Carrasco y Carlos Mazón, que el anterior gobierno de progreso liderado por el PSPV captó para ayudas al alquiler destinadas a las personas jóvenes en la zona de Censal.

Siete ejes

Pero volvemos a insistir. Desde el Grupo Municipal Socialista proponemos a la alcaldesa de Castelló que el Partido Popular se una al Pacto por la Vivienda, un documento en el que recogemos siete ejes, entre los que se encuentra crear una mesa de trabajo, un plan de ayudas al alquiler social, priorizar la promoción pública o fomentar el arrendamiento de viviendas vacías mediante incentivos a pequeños propietarios.

Hechos, señora Carrasco, no postureo.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló