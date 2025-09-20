Estaciones de tren

Hace dos veranos viajamos por las innumerables carreteras secundarias de la vecina provincia de Teruel. Paisaje tan bello como agreste. Millones de curvas que me daban una sensación placentera de conducción. De pronto, vimos algo curioso: un edificio abandonado que tenía todas las trazas de ser una estación de tren. Bajamos del coche y la inspeccionamos. Parecía llevar bastante tiempo sin uso. La vía férrea solo se apuntaba en el paisaje, sin que se manifestara. Echamos unas fotos porque me pareció interesante y seguimos camino hacia las minas de Escucha. Para nuestra sorpresa, a los pocos kilómetros encontramos otra estación igual a la anterior. Poco después descubrimos una tercera, con más o menos el mismo deterioro. Incluso una cuarta. Todas en mitad de la nada, cerca de pueblos minúsculos.

Al parar a comer buscamos información. Lo que parecía una anécdota resultó ser un fragmento de uno de los grandes sueños frustrados de la ingeniería española: un viejo proyecto cimentado en los años veinte del siglo pasado. La idea era vertebrar el país con ferrocarriles que discurrieran por el interior. La primera línea atravesaría España de norte a sur, desde la andaluza Baeza hasta Francia, en Saint-Girons. Lo paralizaría la guerra civil al poco de iniciarse y se retomaría una vez acabado el conflicto bélico. Pero nunca se terminaría: el Banco Mundial advirtió de la escasa, por no decir nula, utilidad de aquella ambiciosa y disparatada obra.

¿Cuántos recursos se desperdiciaron? ¿Cuántas ilusiones generaron en pueblos pequeños, medio despoblados ya por entonces, que vislumbraban la llegada del tren? Es fácil recordar la gran película Bienvenido Mr. Marshall. La España profunda, fría, inhóspita, que aspira al progreso. Imagino a los paisanos viendo cómo se volvía realidad, cómo pueblos de apenas unos centenares de habitantes no solo recibían promesas, sino que veían levantarse majestuosas instalaciones que les llevarían, por fin, a un cambio de paradigma social y económico. Y, por desgracia, también los puedo ver esperando infructuosamente que se rematara la faena con un detalle nimio: poner vías y, sobre ellas, trenes.

Unas cuantas décadas después, todas las esperanzas se fueron al garete. Barrunto que allá por los ochenta del siglo pasado ya los sueños se habían convertido en frustraciones, cuando se desmantelaron los escasos kilómetros de vías construidas y se devolvieron los terrenos a sus antiguos propietarios.

Los problemas de despoblación persisten; ha sido así desde la lejana Edad Media. De hecho, se acentúan con fuerza en las últimas décadas. Sin embargo, España cuenta con una de las mejores redes de trenes de alta velocidad del mundo. Eso sí, conecta las grandes ciudades. Madrid, como foco de la meseta, con las capitales más habitadas, generalmente de la costa. Los grandes, siempre ganan, como en el fútbol, como en todo.

Supongo que la concepción de ese plan se hizo con la mejor de las voluntades, pero nada más. Y no siempre la voluntad basta. En verdad, casi nunca, por mucho que digan los gurús de la autoayuda y el positivismo.

Editor de La Pajarita Roja