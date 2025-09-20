La herencia del 2008

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. El déficit actual no es fruto de la casualidad, sino de una concatenación de factores que hunden sus raíces en la crisis financiera de 2008. Aquella sacudida, de magnitud histórica, dejó un sector inmobiliario paralizado, con proyectos detenidos, promotores en quiebra y, sobre todo, una desconfianza generalizada hacia la construcción como motor de desarrollo. Y al contrario de lo que pudiera pensarse, sus secuelas todavía pesan y mucho: más de una década después seguimos padeciendo una oferta insuficiente para atender la demanda real.

Tenemos claro que para revertir esta situación es imprescindible un primer paso: poner suelo a disposición de nuevas promociones residenciales. Sin terrenos urbanizables y con seguridad jurídica para su desarrollo, no habrá forma de aumentar el parque de viviendas y contener la presión sobre los precios. La planificación urbanística debe ser ágil, transparente y orientada a facilitar que el sector privado y el público colaboren en la creación de un mercado más equilibrado.

Falta mano de obra

Pero el suelo por sí solo no basta. La otra gran carencia se encuentra hoy en la mano de obra. Tras el estallido de la burbuja, miles de profesionales abandonaron el sector en busca de alternativas. Hoy, ante la reactivación de la construcción, la falta de albañiles, encofradores, electricistas, fontaneros y técnicos cualificados se ha convertido en un freno estructural casi insoportable. Es el lamento diario de promotores y empresarios del sector que ven, con visible frustración, cómo la falta de trabajadores les impide crecer y dar respuesta al problema al que nos enfrentamos.

Director del periódico Mediterráneo