Kirk y Lord Jones

En un sketch de este mismo año, poco después de una caricatura sangrienta contra Donald Trump, la fiscal Jeanine Pirro y J.D. Vance (por otra parte, una habitual diana del sarcasmo del programa), los actores de Saturday night live interpretaron el momento en que los padres fundadores de Estados Unidos se reunieron en Filadelfia para aprobar la Constitución. Con alguna licencia histórica, toma la palabra Benjamin Franklin y dice a los congregados que, con la Carta Magna sobre la mesa, ahora parece que ya es hora de introducir enmiendas. No fue así (pasaron tres o cuatro años), pero la gracia de la escena es justamente esta: con el texto recién salido del horno, ya hay quien habla de retocarlo. La Primera Enmienda hace referencia a que todo el mundo puede decir la suya, aunque sea una chorrada fenomenal. Uno de los asistentes, un psicópata interpretado por Walton Goggins (que también interpreta a un descerebrado mafioso en la última entrega de The White Lotus) dice que, en atención a la Primera Enmienda (la de poder decir fenomenales chorradas), propone una Segunda Enmienda, la que permite tener armas en casa. Franklin no lo ve muy claro («podría ser que alguien resultara herido»), pero acaba transigiendo y, con el entusiasmo del resto, se aprueba que «el derecho del Pueblo a tener y llevar armas no debe ser infringido».

Asesinatos

Esto es más o menos lo que dijo Charlie Kirk poco después de una de las habituales matanzas en una escuela secundaria. Valía la pena asumir, «lamentablemente», el coste de varias muertes para poder disfrutar de la Segunda Enmienda, «porque es una tontería pensar que si hay una ciudadanía armada no habrá asesinatos».

En el sketch de SNL, el promotor de las armas acaba muerto de un disparo nada más salir de la reunión. Como Kirk. Por cierto, con el asesinato muchos hemos descubierto quién era ese amigo y asesor y propagandista de Trump. Se ha cumplido aquella máxima del periodismo, anunciada por Chesterton: «Consiste en gran medida en anunciar que Lord Jones ha muerto a personas que nunca supieron que Lord Jones estaba vivo».

Escritor