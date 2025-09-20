Cuatro décadas de pasión por la fiesta mora y cristiana, eso celebramos y por ello le celebramos este año a la Associació Cultural de Moros i Cristians de Peníscola.

Un año de aniversario que nos recuerda el esfuerzo y compromiso de cada participante por sostener, proteger y hacer perdurar una celebración que es ya parte de nuestra historia festiva.

A todas y todos aquellos que han hecho posible todos estos cuarenta años de festejos quiero trasladarles desde esta tribuna mi reconocimiento y aplauso, pues más allá del disfrute hay horas de dedicación, de preparativos, de desvelos.

Nos disponemos, un año más, a recibir este fin de semana de septiembre y con emoción a las escuadras moras y cristianas recreando la toma musulmana y la reconquista cristiana de nuestro peñón, de la forma más vistosa posible.

La majestuosidad de los trajes y la extraordinaria música de banda hacen del desfile un espectáculo irrenunciable en nuestra agenda anual.

Encantos

Tanto los propios, como aquellos que son foráneos lo vivimos siempre con mucho respeto y admiración pues es imposible no caer rendido a los encantos de una fiesta que llena nuestras calles de elegancia y originalidad al ritmo de la música.

Quiero compartir mi más sincera enhorabuena a la Presidencia y Junta que tienen la responsabilidad y el honor de comandar a esta asociación, con tanto bagaje e historia; mi recuerdo, también, para todos los que han estado antes ahí y han contribuido a llevar a la agrupación donde está hoy en día; mi más sincera felicitación de corazón a todos los cargos que se despiden este año y a quienes los disfrutarán en esta edición de forma especial; a todas y todos, mi compromiso como alcalde de estar ayer, hoy y siempre, respaldando y acompañando con orgullo los pasos de esta fiesta ya tan nuestra.

Larga vida a la fiesta mora y cristiana en Peñíscola.

Alcalde de Peñíscola