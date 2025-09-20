Así mueren las instituciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobioerno, Pilar Bernabé, a su llegada a la presentación de las inversiones previstas en los aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. / MORELL / EFE

Citar a los profesores Levitsky y Ziblatt y su ensayo “Cómo mueren las democracias”, considerado ya un texto político imprescindible pese a que se publicó hace apenas siete años, se ha convertido en un recurso tópico cuyo uso podría desmerecer el principio de cualquier artículo. Y, sin embargo, hay conceptos, como el de los guardarraíles del Estado de Derecho, ese conjunto de normas no escritas cuyo respeto por parte de los actores protagonistas de la gobernanza es imprescindible para que el sistema liberal no se venga abajo (en definitiva, para que la democracia no muera) cuya vigencia debe ser más reivindicada que nunca.

En los últimos días, hemos tenido varios ejemplos en la Comunitat Valenciana de cómo esos guardarraíles están siendo violados de forma sistemática por los principales partidos de España, sin que las organizaciones que articulan la sociedad civil (empresariales, sindicales, profesionales…) hagan algo más que escandalizarse en privado según les vaya en la procesión. Pasen y vean: