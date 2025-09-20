Opinión | LA RÚBRICA
La radicalitat de fer poble
Quan qüestiones el sistema, et pinten com si fosses el dolent. A nosaltres també ens han volgut fer passar per radicals només per voler fer les coses millor del que estan ara mateix. Vos vaig a posar alguns exemples de fins on arriba la nostra radicalitat.
En primer lloc, proposem un sistema de recollida porta a porta, més eficient, molt més sostenible i adaptat al segle XXI. Un model que ja està en funcionament en molts pobles i ciutats d’Europa, i que redueix residus, millora el reciclatge i cuida el nostre entorn. A més, ens permet rebaixar la taxa del fem.
També volem invertir en el patrimoni històric i natural, començant la conversió en zona de vianants del centre, que dignifica els carrers i reforça el comerç local. Continuem amb l’aposta de cuidar els estanys com a tresor ambiental i donar a Casablanca el manteniment que mereix. El municipi d’Almenara necessita un pla urbanístic valent i consensuat que evite empastres i pelotazos, garantisca la neteja viària i conserve l’entorn i l’economia local. Només així podrem avançar amb ordre, dignitat i orgull de poble.
Futur compartit
Com no podria ser d’una altra manera, les festes han de ser de totes i tots el veïns i veïnes i d’aquells que ens visiten. Amb una Comissió de Festes oberta i participativa, on quintos, penyes i veïnat planifiquem un programa viu, variat i realment popular. Es tracta de posar el poble en el centre, recuperar la dignitat dels espais comuns i construir un futur compartit i just. Bones festes a totes i tots, i enhorabona als quintos i quintes d’enguany: sou la nova generació que pot canviar-ho tot.
Portaveu de Compromís a Almenara
