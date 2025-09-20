Escondida, estigmatizada y olvidada. La salud mental ha sido una de las grandes repudiadas por la sociedad en general y por las diferentes instituciones y entidades en particular. Afortunadamente, a lo largo de los últimos años ha habido un cambio de paradigma importante acerca de una enfermedad que destroza tanto a quien la padece como a su familia. Sin salud mental no hay salud y, por lo tanto, no hay calidad de vida. Por ello, como alcaldesa de Castellón, uno de mis compromisos de legislatura es trabajar junto con las asociaciones de familias, el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana y la Generalitat Valenciana para ampliar los recursos disponibles y eliminar los tabús que impiden que los afectados pidan ayuda.

En las últimas semanas hemos dado importantes pasos adelante en este sentido. Cada uno de ellos me llena de satisfacción porque estoy plenamente convencida de que invertir en recursos a favor de la salud mental es invertir en mejorar la calidad de vida, así que voy a empezar por contarles uno de los que quizás ha pasado más inadvertido por haberse hecho público en el mes de agosto. Me refiero al refuerzo de la atención de enfermos y familias gracias a la incorporación de cuatro nuevos profesionales a través del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con un Problema de Salud Mental (SASEM). ¿Y qué es el SASEM? Pues se trata de un programa que actúa como una unidad de apoyo a la intervención con personas con problemas graves de salud mental. Se implanta por primera vez en Castellón y tiene un claro objetivo: la permanencia del enfermo en su domicilio y su entorno.

En nuestro caso, entran a formar parte del equipo psicólogos y trabajadores sociales especialistas en la materia que desarrollarán su actividad tanto en el Centro Urban como en las instalaciones de Bienestar Social del edificio Quatre Cantons. Además, en función de las necesidades detectadas por el área de Bienestar Social, se desplazarán a otras dependencias municipales.

De nuevo, la colaboración entre instituciones de la que tantas veces les hablo ha dado sus frutos y este importante avance ha sido posible gracias a la colaboración con la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, a la cual agradezco su apoyo.

Igualmente, agradezco la labor realizada de manera coordinada desde las concejalías de Bienestar Social, Juventud, Sanidad Pública, Familia y Deportes, junto con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana para poner en marcha el I Plan de Salud Mental de la ciudad de Castellón. Se trata de un programa que ya es realidad, en el que se enmarca también este refuerzo del personal del que les hablaba y que, una vez más, demuestra que cumplimos con la palabra dada.

Suicidio

Otra de las acciones en las que estamos trabajando intensamente es la protección de la salud mental de los jóvenes. Las cifras, siempre tan frías, nos muestran una realidad espeluznante: el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre las personas en la franja de edad que va de los 12 a los 29 años. Ante este escenario, también junto al Colegio de Psicología, actuamos con el proyecto Jóvenes y salud psicológica, puesto en marcha con el inicio de curso, esta misma semana. Dirigido a alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, el primero de los talleres les formará en cuestiones tan importantes como el ciberacoso, el uso de internet y las redes sociales. Y es que el entorno digital forma parte de la vida diaria de los y las jóvenes y es imprescindible que sepan detectar los peligros y dinámicas nocivas que pueden afectar a su autoestima, relaciones o desarrollo personal.

Y no nos olvidamos ni de la población adulta ni, por supuesto, de nuestros mayores. De hecho, el pasado miércoles 10 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de Prevención de la Conducta Suicida, firmamos un convenio con el Teléfono de la Esperanza para facilitar el acceso a una atención especializada, gratuita y confidencial a las personas en situación de soledad no deseada o aislamiento social; desempleo prolongado o precariedad laboral; sobrecarga por cuidados familiares no remunerados; síntomas significativos de ansiedad, depresión, estrés o crisis vital, con especial incidencia en una cuestión tan importante como es la prevención del suicidio.

Con este acuerdo, desde el Ayuntamiento de Castellón nos comprometemos a difundir entre la ciudadanía los servicios y actividades del proyecto a través de nuestros canales institucionales y a derivar a las personas que requieran atención psicoemocional a los servicios del Teléfono de la Esperanza.

Aprovecho este espacio para volver a manifestar mi profundo agradecimiento a esta entidad y a todos los voluntarios que trabajan por y para los castellonenses desde hace más de 50 años.Cuando muy pocos creían en la salud mental, el Teléfono de la Esperanza permitió que muchas personas que habían decidido tirar la toalla decidieran conectarse a la vida de nuevo. Por todo ello, gracias.

Alcaldesa de Castellón