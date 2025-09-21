Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
La investigació científica, la societat y Science GTS
El proper divendres dia 26, de vesprada, el campus de la Universitat Jaume I celebrarà molt més que una jornada de portes obertes on compartir amb la societat el nostre treball en investigació. Com cada darrer divendres de setembre, ens unim als prop de 500 esdeveniments que en més de 25 països s’organitzen amb motiu de la Nit Europea de les Investigadores i Investigadors. De 17 h a 20 h, a la nostra Science GTS, l’Àgora del Campus de Riu Sec s’omplirà de públic que descobrirà tallers dels diferents àmbits del coneixement que s’investiguen a la Universitat Jaume I, des del dret a la bioquímica, o des de la lingüística als materials avançats. Aquest públic i el personal investigador en seran els protagonistes.
Tot i que la imatge actual d’una persona que es dedica a la investigació pot estar marcada per molts estereotips, Science GTS ajudarà a trencar-los. El terme anglès scientist va ser encunyat pel filòsof William Whewell en 1834 en la ressenya del llibre divulgatiu On the Connexion of the Physical Sciences, de la matemàtica i estudiosa de diferents ciències Mary Somerville. El terme volia descriure les persones que realitzaven les tasques més manuals o experimentals del treball científic, front a altres que considerava més intel·lectuals, com les desenvolupades per la mateixa Somerville, més a prop de la denominació habitual aleshores de filòsofa natural.
En l’actualitat, parlem d’investigadores i investigadors per referir-nos a aquelles persones que apliquen la metodologia científica en seu àmbit d’estudi, ja siga en les ciències humanes, en les ciències naturals, o en qualsevol altra disciplina que puga ser analitzada de manera sistemàtica amb els criteris rigorosos del sistema científic. Aquestes persones son les que donen nom a l’esdeveniment europeu del dia 26, que afavorirà el diàleg entre el món de la investigació i la resta de la societat. Amb molta il·lusió, compartiran els fonaments o resultats de la seua dedicació amb les xiquetes i xiquets, joves i persones adultes que visitaran aquesta fira de ciència, i amb col·lectius tradicionalment més allunyats de la divulgació que seran acompanyats per estudiantat voluntari.
Avanços
A més a més, Science GTS comptarà amb la participació dels equips d’estudiantat d’UJILab Innovació (com el cotxe i la moto de competició, la mà articulada o el grup de robòtica). També coneixerem els avanços recents de l’instrumental científic del Servei Central d’Instrumentació Científica en aquest curs en què celebrarem el trenta cinquè aniversari de l‘UJI. I una vegada més, acollirem les iniciatives de l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal del CSIC, de la Xarxa Valenciana de Biobancs (Fundació Hospital Provincial), i del Planetari de Castelló, a més de poder conèixer les oportunitats europees de la mà de Europe Direct (Diputació de Castelló) i de l’EURO-FUE de l’UJI. El caràcter lúdic de Science GTS es complementarà amb una animació teatral i una zona de descans amb la furgoneta d’aigua potable de FACSA. Tot amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència, Innovació i universitats.
Sistema més igualitari
El personal investigador està també obert a una ciència més comunitària, col·laborativa i participativa, amb la intervenció de la ciutadania en les diferents etapes del procés de recerca. Caren Cooper, ecòloga i infatigable promotora de la ciència ciutadana, ens recomana fixar les nostres esperances en un sistema més igualitari que ajudarà a la investigació atrobar solucions per als majors problemes de la humanitat i revelar alguns dels nostres misteris més duradors. La Universitat Jaume I fomenta la ciència ciutadana i alguns d’estos projectes hi seran presents a Science GTS, com MicroMónUJI o el projecte sobre la multiliteracitat, la combinació de llenguatges i canals de comunicació que conviuen a les aules.
La investigació per la pau i el desenvolupament també forma part de les línies de treball de la Universitat Jaume I. En estos temps complexos, paga la pena recordar la reflexió del professor Federico García Moliner, qui tristament ens va deixar fa unes setmanes, i qui estimulava el diàleg continu entre investigació i ciutadania. Per a ell, la millor manera d’evitar la guerra era preparar la pau. Aprofitem Science GTS per eixamplar les nostres perspectives i gaudir col·lectivament del coneixement i de la cultura, en què també s’integra la ciència, i aprofundir en la legítima aspiració d’un futur global més igualitari, sostenible i en pau.
Director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana de l’UJI
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
- Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
- Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc