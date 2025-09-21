Opinión | PARAULES DE VIDA
La Mercè
El dia 24 celebrem la festa de la nostra Mare i Senyora de la Mercè, advocació que brolla de la misericòrdia infinita de Déu. En el cor de Maria, el Pare bo i fidel ens ha deixat una Mare compassiva a qui podem acudir sempre, en el dolor o l’alegria, l’angoixa o el goig, la inquietud o l’esperança.
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de les institucions Penitenciàries, ens obre els ulls a una realitat que es dona sense mesura per les persones privades de llibertat: voluntaris de presó, capellans i altres membres que conformen el cor de la pastoral penitenciària.
Durant el meu ministeri, he visitat homes i dones que compleixen un deute de justícia. El que més m’ha sorprès és la tendresa i cura amb què voluntaris i capellans els tracten. No és fàcil afrontar el dolor callat, el silenci ferit i la desesperació que hi ha a la presó, ni descriure les conquestes interiors després de treball, escolta i paciència.
Quan es porta a Crist a les mans, les portes sempre s’obren d’alguna manera. I si no hi ha espai, Ell passa, sense fer soroll ni mal, per les esquerdes que habiten en les profunditats de l’ànima per calmar les ferides de qualsevol condemna.
El Papa Benet XVI, durant una trobada amb voluntaris de pastoral penitenciària el setembre de 2007, va assenyalar que descobrir el rostre de Crist en cadascun dels detinguts «reflecteix adequadament el vostre ministeri com una trobada viva amb el Senyor». «En Crist, l’amor a Déu i al proïsme es fonen, de manera que en el més humil trobem a Jesús mateix i en Jesús trobem a Déu». Aquests voluntaris no sols veuen Crist en el condemnat, sinó que porten en la seva mirada la de Jesús de Natzaret. Reviuen cada dia el que el Senyor va fer el Dijous Sant: rentant peus, besant nafres, curant ferides amb amor.
Li demano a la Mare de Déu de la Mercè, Mare de l’amor i del dolor, que romangui sempre prop dels qui donen la seva vida pels privats de llibertat, els qui són capaços d’estimar la persona per sobre del seu delicte, amb el mateix amor vessat amb què Déu els estima (cf. 1 Jn 4, 10).
Bisbe de la Diòcesi de Tortosa
