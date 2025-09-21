Pastoral en la cárcel

El día 24 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Esta advocación mariana tiene su origen en una experiencia mística que tuvo san Pedro Nolasco a comienzos del siglo XIII, cuando la Virgen María le pidió dedicar su vida a liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes. En respuesta a esta llamada, en 1218 fundó en Barcelona la Orden de la Merced, dedicada a la redención de cautivos, una misión pastoral que se expandió durante más de cinco siglos. Los mercedarios llegaron a ofrecer sus vidas como rehenes para liberar a los cautivos y se estima que lograron la liberación de unas 60.000 personas hasta la abolición legal de la esclavitud en el siglo XVIII.

Desde entonces, la labor de la Merced se adaptó a los nuevos tiempos para atender a las personas privadas de libertad, enfocando su acción en cárceles y centros penitenciarios. Fue el 27 de abril de 1939 cuando la Virgen de la Merced fue oficialmente declarada patrona de las prisiones en España y en muchas partes del mundo, reconociendo su papel como madre misericordiosa que acompaña a los presos ya quienes trabajan en las instituciones penitenciarias.

Apoyo

La pastoral penitenciaria, inspirada en el mensaje evangélico de Jesús, quien se identifica con los encarcelados y llama a visitarlos y acompañarlos, se dedica no solo a la atención espiritual y humana de los internos, sino también a apoyar a sus familias ya las víctimas de los delitos. Esta labor busca ayudar a los presos a recuperar su dignidad, esperanza y sentido de la existencia, fomentando su reinserción social y la reconciliación con su entorno.

Cada 24 de septiembre, en torno a la fiesta de la Merced, se celebran actividades, eucaristías y encuentros en los centros penitenciarios. La Virgen de la Merced es para ellos símbolo de misericordia, solidaridad y compromiso, un apoyo constante que acompaña tanto a los presos como a quienes trabajan para ofrecerles un camino hacia la libertad verdadera, no solo físico sino espiritual.

Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón