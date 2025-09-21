Regreso a la ciudad

El verano ha sido muy caluroso, bastante seco y agotador, todo sea dicho de paso.

Las terrazas de las poblaciones costeras de La Plana han notado cómo los turistas y veraneantes miraban mucho más la pela que en veranos anteriores. No ha sido una buena temporada turística, ni mucho menos.

Ahora toca volver a la ciudad. Toca cerrar el apartamento y volver al pisito del centro. Es momento de regresar a la rutina. Quienes han disfrutado del cámping en la montaña también tienen que guardar la ropa de senderismo. Hay que volver al trabajo.

Mover el cotarro

Y en esta vuelta a la ciudad es cuando las administraciones locales deben mojarse. Castellón, Vila-real, Burriana, Benicarló, Vinaròs, Onda, l'Alcora o Segorbe deben realizar actividades culturales, musicales, teatrales y de cualquier otra índole que dinamicen sus centros urbanos. Mover el cotarro no siempre es sencillo.

Tengo muchas ganas de ver de nuevo la calle Caballeros de la capital llena de vida, con conciertos acústicos a pie de calle. Con títeres en las cuatro esquinas, con las terrazas de los bares llenas de gente disfrutando la vida. Tengo ganas de ver la plaza Mayor repleta de gente, festejando, entre otras muchas cosas, que el calor de agosto no volverá hasta el año que viene. Tengo ganas de tomar una cervecita bien fría mientras escucho a un cuarteto, preferentemente de la terreta, interpretando un tema al aire libre, en cualquier plaza de cualquier ciudad de la provincia.

Tengo muchas ganas de que llegue el otoño.

Escritor