Demasiado calor en las aulas

El pasado mes de mayo iniciamos una ronda de contactos con todos los centros educativos de Onda para conocer, en primera persona, sus necesidades e inquietudes. Estamos convencidos de que la excelencia educativa es irrenunciable, puesto que los niños y jóvenes que hoy se están formando serán quienes mañana dirigirán nuestro municipio. Todos los recursos que destinemos a su bienestar en las aulas y a la calidad del aprendizaje son, sin duda, la mejor razón para pagar impuestos.

En esa ronda de conversaciones, surgió una preocupación recurrente y común a todos los centros: la necesidad de climatizar las aulas y la conveniencia de crear zonas de sombra y de alivio climático en los patios. Ante esa realidad, nos pusimos a trabajar para que, en el próximo curso lectivo, sea una realidad la climatización de todos nuestros centros educativos. Así lo hemos solicitado a la Conselleria de Educación, competente en esta materia, haciéndole saber que, en caso de no disponer de fondos suficientes, nuestro Ayuntamiento está dispuesto a asumir esa inversión económica para todos los centros de Onda.

Cada vez las temperaturas en las aulas son más sofocantes, especialmente con la llegada de la primavera y unos otoños cada vez más cálidos. Esa realidad dificulta el avance de los contenidos lectivos. Sin duda, las condiciones actuales no son óptimas para aprender ni para formarse.

Preocupación compartida

Con los patios y espacios abiertos ocurre algo similar: los niños y jóvenes carecen de zonas sombreadas y con arbolado que les permitan disfrutar de temperaturas adecuadas durante los descansos de su actividad lectiva. Esa era otra preocupación compartida por todos los centros, y por ello hemos previsto también un plan de renaturalización de patios y espacios abiertos: incorporaremos nuevo arbolado y zonas de sombra para que el calor no les afecte tan severamente durante los recreos.

Muy pronto aprobaremos los Presupuestos Municipales de 2026, en los que se incluirá una partida específica para poder abordar cuanto antes todas estas inversiones. Ante los problemas, escuchamos, gestionamos y actuamos. Y, sin duda, la elevada temperatura en las aulas es un problema real que debe tener soluciones.

Cumpliremos este compromiso, porque es la mejor inversión en el futuro de Onda.

Alcaldesa de Onda