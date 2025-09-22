Desde 2019 España es la economía de la OCDE que más ha empeorado en corrupción; hemos pasado del puesto 23 al 14. Un deterioro institucional significativo. Un logro mas del desgobierno social comunista de Sánchez. Ejemplo son los múltiples escándalos de su entorno más cercano, que lejos de dimitir, parece darle igual.

Ahí estamos junto a Turquía, México, Colombia, etc. La Comisión Europea señala. «La mayor relevancia de este fenómeno en España. El 91% de las empresas percibe que la corrupción está generalizada, lo que es un obstáculo para su actividad empresarial. La Comisión ya ha recriminado que no se ha aprobado en España, ni siquiera se ha empezado a elaborar, la estrategia nacional contra la corrupción que la ley exigía aprobar en septiembre de 2024».

Control institucional

España ha aumentado la distancia respecto a la UE, no solo en deficiencia regulatoria, sino también en el control institucional y en la inestabilidad constitucional. Todo en detrimento de la seguridad jurídica, lo que empeora el nivel de vida, las inversiones extranjeras y cualquier actividad económica. Todos los corruptos, sin distinción de credos o partidos, de ahora o de antes, deben pagarlo, devolver el dinero que hayan trincado y cumplir severas penas de cárcel. Incluyendo líderes, colaboradores y los «yo no se nada» y «no me acuerdo».

Hay cosas difíciles de demostrar y otras más evidentes. Gracias a la UCO, a la que hay que felicitar, y a algunos jueces serios, poco a poco se va haciendo justicia. Hasta que el gobierno indulta a los suyos. Más vergüenza.

Notario y doctor en derecho