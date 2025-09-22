¿Dónde está el Estado?

Soy alcalde de un ayuntamiento que cada día se empeña en dar el mejor servicio a mis vecinos. Un motor que no para y que escucha a Benicarló para resolver problemas, prestar recursos y garantizar servicios. Para asegurar la calidad de vida que merece toda mi población.

En esta tarea, que no tiene descanso y que genera desvelos a la vez que grandes satisfacciones, nos encontramos un equipo de vecinos. Ocupados y empeñados en dar lo mejor, porque lo mejor es seros útiles. Preocupados cuando el problema no podemos resolverlo porque la competencia es de terceros.

Han pasado años, demasiados, desde que el Gobierno de España incluyó la rambla de Alcalà entre sus obras prioritarias. Hoy seguimos esperando presupuesto y plazos. El inicio de estas obras primordiales.

Audiencia

Y frente al silencio del presidente del Gobierno de España, la voz, alta y clara, de nuestra provincia, la de nuestra presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica audiencia porque las inundaciones se previenen con inversiones.

Queremos riesgo cero para nuestros ciudadanos. Ni daños personales ni materiales. No queremos volver a inundarnos.

Y para eso apelamos al padre Estado. Porque esta infraestructura, contemplada desde hace años, debería estar materializada. Y el competente es el Gobierno de España, el que conociendo los riesgos, les da la espalda.

Benicarló exige soluciones. Inversiones que eviten inundaciones.

Lo justo. Lo urgente.

Alcalde de Benicarló