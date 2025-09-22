Ellos pueden aplaudir a una mujer que no abortó tras ser violada por su padre, decir que el antifascismo es terrorismo, proponer inyecciones letales para personas sin hogar o incluso pedir que se apedree a los homosexuales... y no pasa nada. Así funciona la libertad de expresión en Estados Unidos. Sin embargo, tras el asesinato de Charlie Kirk, Jimmy Kimmel hizo un comentario sobre cómo los seguidores de Trump instrumentalizan su muerte… ¿y qué ocurrió? Suspendido. Antes fue Stephen Colbert. Ahora Trump pide la cancelación de Jimmy Fallon y Seth Meyers. Pero no se indignó cuando el presentador de Fox que planteó eliminar a los sin techo con una inyección letal.

Estados Unidos, siempre visto como el símbolo de la libertad… como Madrid. La misma ciudad que ahora prohíbe banderas palestinas en colegios. Si miramos hacia atrás, vemos cuántas declaraciones acabaron en denuncias impulsadas por Abogados Cristianos y otros grupos. Y siempre es lo mismo: la balanza del silencio cae del mismo lado. Las denuncias por comentarios molestos vienen de quienes tienen dinero, poder y altavoz, y recaen sobre quienes están menos protegidos.

Silenciada

La censura, los vetos, las cancelaciones silenciosas y la desaparición de medios sin explicación vienen de lejos. Las feministas lo sabemos bien: llevamos años recorriendo ese terreno. Pero parece que solo hay reacción si quien te veta es un partido político con nombre y apellido. Si no, silencio. Lo digo porque lo he vivido. He sufrido las consecuencias de opinar sobre vientres de alquiler o prostitución. He sido silenciada por tertulianos en debates solo por hablar de mujeres en la guerra de Ucrania, sin que nadie me defendiera. He desaparecido de medios de un día para otro, he recibido llamadas prohibiendo mi colaboración, bajo amenaza de despido. He tenido proyectos adjudicados que se esfumaron sin razón.

Y lo peor no son los vetos en sí, sino lo que viene después: las amenazas, el miedo, la autocensura. Porque hay que pagar facturas, porque hay que seguir viviendo. Y entonces recuerdas ese poema de Bertolt Brecht, y te das cuenta de que a veces, cuando te toca, ya es demasiado tarde.

Libertad de expresión, sí…

pero ¿para quién?

Periodista