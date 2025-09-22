Opinión | TRIBUNA SINDICAL
La mobilitat laboral: un dret ignorat
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2025, que enguany porta per lema Mobilitat per a totes i tots, és urgent posar el focus en una realitat silenciada: els desplaçaments laborals continuen sent una carrera d’obstacles per a milers de treballadors i treballadores al País Valencià. Mentre se celebren jornades, campanyes i bones intencions, la mobilitat laboral segueix sent un dret fonamental no garantit.
CCOO hem encertat en posar al centre aquest debat. L’increment preocupant de la sinistralitat in itinere és només la punta de l’iceberg d’un problema estructural: la falta de connexió eficient entre els llocs de residència i els centres de treball, especialment els situats en polígons industrials. Més enllà de les ciutats, el transport públic és sovint inexistent o ineficaç. El cotxe privat es converteix en l’única opció, amb el conseqüent impacte econòmic, ambiental i de salut per a les persones treballadores.
El dret a una mobilitat accessible i sostenible hauria de formar part del nucli dels drets socials. Tanmateix, a hores d’ara, les lleis que l’haurien de garantir, com la normativa valenciana sobre plans de mobilitat, s’incompleixen sistemàticament. I la futura Llei estatal de Mobilitat Sostenible només serà útil si es concreta amb recursos, obligacions clares i mecanismes de control.
Les propostes de CCOO són raonables i necessàries: connexions freqüents i intermodals, tarifes assequibles, accessibilitat universal, plans de mobilitat obligatoris en empreses i en àrees industrials, i una millora urgent de la xarxa de rodalies. No es tracta només de fer més fàcil el trajecte a la feina; es tracta de dignificar-lo, de protegir vides i de garantir igualtat d’oportunitats.
Dret social
La mobilitat laboral no és un luxe ni una qüestió secundària. És un dret social que interpel·la a governs, empreses i institucions. Fer-la efectiva és una qüestió de justícia, de cohesió territorial i de compromís real amb la transició ecològica.
La Setmana Europea de la Mobilitat no ha de quedar-se en un eslògan i ja está. Ha de ser un punt d’inflexió, un punt i a part, per fer del dret a la mobilitat laboral una realitat tangible per a totes i tots.
Secretària d'Ocupació UI CCOO Comarques del Nord
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?
- Un hombre apuñalado en la Vilavella acaba implicado en una segunda pelea
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Peñíscola abrirá gratis el castillo del Papa Luna en el Día del Turismo: los detalles