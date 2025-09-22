Opinión | A FONDO
Quan pitjor, millor
En política, com en la vida, hi ha dues maneres d’entendre el paper que ocupes: construir o destruir. Impulsar o frenar. Tenir un projecte o limitar-se a criticar el que fan els altres. Malauradament, a la Vall d’Uixó tenim una oposició del Partit Popular que ha optat per la segona via, practicant allò que M. Rajoy va resumir en una de les seues frases més famoses: el «quant pitjor, millor».
La llei bàsica de la mediocritat política és clara: si no tens propostes, si no tens lideratge, si no eres capaç de ser alternativa, aleshores només et queda la via fàcil: difamar, posar pals a les rodes i fins i tot parlar malament del que és un orgull compartit de tots els vallers i valleres, com les Coves de Sant Josep. Quan actues així és evident que no penses en l’interés públic, sinó en ocultar que no tens alternativa ni projecte per al teu poble.
Perquè governar és exactament el contrari. És assumir responsabilitats, prendre decisions a vegades molt difícil, i marcar un rumb. I eixe rumb a la Vall és clar. Des de fa 10 anys hem fet una aposta per modernitzar i transformar la ciutat, per generar oportunitats, per defensar els serveis públics i per fer de la nostra identitat i patrimoni cultural i natural una palanca de futur.
D’una banda, un model de progrés: projectes europeus per a transformar barris, inversions en educació i en infraestructures esportives, aposta per la sostenibilitat, creació d’oportunitats laborals, inclusió, impuls del turisme des de l’orgull de què som. Això és el que estem fent. Amb treball, amb planificació i amb un full de ruta que no naix d’un dia per a l’altre, sinó que s’ha anat construint des de fa anys.
Soroll i crispació
A l’altra banda ens trobem el model buit de l’oposició: cap proposta, cap alternativa, cap idea nova. Només soroll i crispació. Quan el PP instrumentalitza les Coves de Sant Josep en la seua estratègia de crítica, està danyant el que és un símbol de la Vall i un motiu d’orgull col·lectiu. Quan es dediquen a fer campanya bruta, no fan mal a qui governa, fan mal a la ciutat. Perquè per a mi la política local és propera, útil i responsable; i no un escenari per a repetir eslògans que res tenen a veure amb els problemes i les esperances de la gent.
Hem demostrat que hi ha una altra manera de fer política. Una política que no es conforma, que no es resigna a ser la ciutat de la paràlisi i de la desconfiança. Una política que ha fet de la transparència i de la rendició de comptes una bandera, perquè creiem que la millor vacuna contra la desinformació és donar la cara i explicar les coses amb claredat. Com hem fet amb les dades de les Coves de Sant Josep, tant del nombre de visitants com en l’àmbit dels recursos humans.
El temps i els fets parlen per si mateixos. Hui tenim al nostre riu subterrani més visitants que mai. I al nostre poble més inversions que mai, més projectes en marxa que mai i més orgull de ciutat que mai. Tot açò no són paraules: són obres, són programes, són serveis i són oportunitats que qualsevol veí o veïna pot comprovar al carrer, amb la remodelació de l’edifici de l’ajuntament, la recuperació de la Fàbrica de la Llum, la rehabilitació d’habitatges en la Colonia San Antonio o l’excavació al poblat de Sant Josep. En pocs dies també amb el futur parc aquàtic.
Ciutat viva
Davant la falta de projecte i la política de la mediocritat que practica el senyor Serra, nosaltres contraposem la política de l’optimisme i l’esperança. Per a mi la Vall no és un projecte personal: és una ciutat viva, amb molt de potencial i amb gent treballadora que mereix un futur millor. Nosaltres estem en eixa batalla, la d’ampliar el polígon industrial per crear ocupació i riquesa.
Així que no entraré en eixa dinàmica estèril que practica el PP. El que poden esperar és més feina, més transformació i més futur. I també més exigència cap a aquells que, tenint l’oportunitat de fer una oposició constructiva pel bé dels vallers i les valleres, trien el camí fàcil de la crítica destructiva. El senyor Serra té bons mestres en Rajoy o Feijóo. Recorden, quant pitjor, millor.
La meua invitació és clara: que cadascú mire els fets i compare. Que cada veí i veïna veja qui té projecte i qui no. Qui té idees i qui es limita a repetir eixe perillós quant pitjor, millor. Eixe és el veritable debat polític a la Vall d’Uixó. Perquè nosaltres tenim un projecte de ciutat, i ells, simplement, no en tenen cap. I per això han de recórrer a posar en risc el treball de les 60 persones que treballen en les Coves i en el Paratge de Sant Josep i la vida de les seues famílies.
Sé que demanar-los responsabilitat i altura de mires és massa. Però com a alcaldessa tinc l’obligació de recordar-los que la política hauria de servir per a millorar la vida de la gent, no per a embrutar el debat públic. Nosaltres continuarem treballant amb serietat, amb lideratge i amb projecte, perquè la Vall s’ho mereix.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?
- Un hombre apuñalado en la Vilavella acaba implicado en una segunda pelea
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Peñíscola abrirá gratis el castillo del Papa Luna en el Día del Turismo: los detalles