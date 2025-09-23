Benicàssim, fiestas con alma

En un mundo cada vez más globalizado y acelerado, las fiestas locales siguen siendo uno de los pilares fundamentales de un pueblo y la excusa perfecta para parar unos días, reencontrarnos con nuestras raíces, nuestra cultura y tradiciones más arraigadas. Por ello, cada septiembre, las calles de Benicàssim se transforman, las plazas cobran más vida y el alma de nuestro pueblo late con una fuerza renovada, porque Benicàssim está de fiestas.

Unas fiestas que, coincidiendo con el final del verano, siempre han venido a marcar en el calendario un antes y después de nuestra principal actividad económica, el turismo.

Sin embargo, en los últimos años, Benicàssim ha experimentado una evolución positiva, convirtiéndose en un municipio vivo, que va más allá del turismo estacional, consolidándose como una ciudad donde vivir todo el año no solo es posible, sino deseable para más personas cada día.

Pero este cambio no ha ocurrido por casualidad, es el resultado de una combinación de factores sociales, económicos y culturales, que han dado forma a un nuevo modelo de ciudad. Un Benicàssim vivo, una ciudad atractiva, moderna, pero fiel a su esencia mediterránea. Una esencia donde nuestras fiestas juegan un papel fundamental, pues nos recuerdan de dónde venimos para saber hacia dónde debemos ir.

Pero la semana de fiestas dedicadas a Santo Tomas de Villanueva no son solo una festividad más en el calendario anual, son una declaración de identidad, de memoria y de costumbres, son una expresión viva de la historia de nuestro pueblo y de nuestras gentes. Son, entrelazar las costumbres heredadas, los sabores típicos, la música tradicional, las danzas, los colores y retomar la emoción de los abrazos, los brindis y las noches de verbena que nos permiten esos momentos compartidos.

Reflejo del espíritu que nos une como comunidad, las fiestas son todo lo que nos hace únicos, porque forman parte de nuestras señas de identidad a modo de resistencia cultural, frente a la uniformidad global. También son una oportunidad única para fortalecer los lazos que nos unen en vecindad, porque las fiestas son el latido profundo del pueblo, la risa de los niños corriendo por las plazas, el abrazo del reencuentro entre amigos, las lágrimas contenidas al recordar a quienes ya no están y cuya memoria aún vive en cada rincón de Benicàssim.

Nuestras fiestas, además, tienen un profundo valor social. Permiten el encuentro entre generaciones, la colaboración entre vecinos, la participación de asociaciones culturales, deportivas y peñas juveniles para, entre todos, lograr una participación ciudadana activa, manteniendo el equilibrio entre el respeto por nuestras tradiciones y la innovación que conjuga tradición, con modernidad.

Como en todo, los jóvenes juegan un papel fundamental pues su implicación asegura la continuidad de las fiestas. Por eso quiero agradecer a nuestras reinas de las fiestas, Marta y Ariadna que, junto a toda su corte de honor, han dado un paso adelante para representar a todas las mujeres y hombres de Benicàssim, no solo en esta semana de fiestas, sino durante todo un año de reinado que les deseo de lo más feliz. Porque ser elegida reina de las fiestas de su ciudad es un sueño que va más allá de un título o una banda. Es una experiencia inolvidable que marca una etapa de su vida, una oportunidad para representar a su pueblo, Benicàssim, con orgullo, para vivir de forma intensa sus tradiciones más queridas.

A buen seguro que, junto a festeras y festeros, vivirán una experiencia única, porque quienes tienen el privilegio de ser representantes de nuestras fiestas, lo son de todos los benicenses. Un protagonismo que, sin duda, les marcará para siempre y que, con el tiempo, recordarán con cariño y emoción. Y es que las fiestas son para vivirlas, sentirlas y recordarlas en un espacio donde convive lo más tradicional, con lo más moderno, lo solemne, con lo lúdico.

Esencia

Y así es Benicàssim, una ciudad que crece guardando toda su esencia. Por ello, quienes tenemos la suerte de vivir en este magnífico lugar sabemos que no necesitamos buscar el paraíso en un mapa, porque lo tenemos aquí, razón por la que cada día son más las personas que nos eligen para vivir.

Por todo esto, y mucho más, Benicàssim ha dejado de ser solo un lugar para visitar y se ha convertido en un lugar para quedarse. Su innegable evolución demuestra que es posible construir una ciudad equilibrada y sostenible, con servicios, con cultura, con naturaleza, con oportunidades. Una ciudad que no se apaga en septiembre, sino que sigue viva, acogedora y en constante movimiento.

Desde aquí les invito a todos a venir y vivir nuestros días de fiestas con intensidad, con respeto, tolerancia y con el alma abierta. Bienvenidos todos y felices fiestas.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora