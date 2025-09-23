El comedor escolar: mucho más que un simple comedor

El comedor escolar es mucho más que un lugar donde los alumnos comen, es un espacio de aprendizaje, de convivencia, de desarrollo emocional y social, en él se educa en hábitos saludables, además se cuida de los menores en un momento clave del día, cuando su bienestar físico y emocional requiere atención, acompañamiento y afecto.

Sin embargo, la realidad en muchos centros educativos de la provincia de Castellón empieza a ser preocupante. Las ratios actuales de alumnos por monitor, superan ampliamente lo razonable en muchos casos, dificultando que los profesionales que trabajan en los comedores escolares puedan desempeñar correctamente sus funciones además de atenderlos en la comida, tienen que atender a los niños con calma, acompañarlos al baño, resolver un conflicto o simplemente consolar a un niño que lo necesita; son tareas que requieren tiempo, dedicación y personal suficiente, algo que lamentablemente no siempre está garantizado en estos momentos.

Sobrecarga en la cocina

A esta situación se le suma la sobrecarga de trabajo que sufren los equipos de cocina, muchas veces con recursos humanos insuficientes, para cumplir adecuadamente su labor, aunque, aun así, como buenos profesionales lo hacen.

Las ratios excesivas, una normativa obsoleta que no se ajusta a la realidad, el alza de intolerancias y alergias y la falta de medios están poniendo en riesgo un servicio esencial para la comunidad educativa. No podemos seguir sosteniendo un pilar tan importante con plantillas sobrecargadas.

Desde UGT exigimos a la administración educativa que reconozca, de una vez por todas, que el comedor escolar forma parte del proceso educativo de los más pequeños de la casa.

Ratios adecuadas

Por todo esto reclamamos ratios adecuadas, más recursos y, sobre todo, un reconocimiento justo para todos y cada uno de las personas trabajadoras que hacen posible este servicio fundamental para el bienestar diario de los niños y niñas.

El comedor escolar no es un añadido, es una pieza esencial en la vida educativa, social y emocional de los menores, y desde UGT consideramos que ha llegado el momento de que se le dé la importancia que realmente se merece.

Secretaria de Área Externa de UGT FeSMC Castelló