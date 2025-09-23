Disparar chistes

Las redes sociales, por esa oferta que suma anonimato y protagonismo, han llevado a unos modales de sinceridad emocional tan extremos que se pide o festeja en ellas la muerte del contrario, como en el circo romano. Así ha pasado con Charlie Kirk, un activista político ultraconservador, podcaster y teórico de la conspiración que se ganó la fama y la vida como gladiador del debate. Debate es controversia, discusión, contienda, lucha, combate. Los debates se ganan y se pierden. No los gana la razón, sino el zasca, esa onomatopeya de la bofetada.

Hay una multitud de individuos en redes sociales que ha celebrado el asesinato de Charlie Kirk de un disparo certero de Tyler Robinson y los trumpistas han hecho multitud para acudir a su entierro y convertirlo en un acto martirial y de afirmación. A partir de ese tráfico de emociones conducido solo en sentido sentimental, no vale pensar. Ese respeto a las emociones ha llegado hasta la retirada de un episodio de South Park antes del atentado, en el que se burlaban de los argumentos que repetía Kirk, porque algunos lo relacionan con el asesinato. Un rebote de la bala asesina ha herido la libertad del humor.

Vulgaridad argumental

Esa carencia tiene lo que llaman «radicalización», que no se puede contemplar como un problema de salud mental porque dejaría sin culpables. «Voy a meterle un tiro en el cuello a este tipo con un mauser calibre 30-06 porque me lo ha dicho un personaje de dibujos animados». Los perjudicados no relacionan la muerte de Kirk con la defensa a ultranza del uso libre de armas sino con los chistes de los guionistas contra la vulgaridad argumental.

Es menos imbécil retirar las armas que retirar los chistes, que no agujerean el cuello. En puridad se debería retirar al asesino, pero antes de disparar solo era otro tronado de 22 años que no es seguro que viera South Park pero sí que tenía un rifle a mano y que se adiestró para usarlo con puntería letal. Antes de disparar no había cometido ningún delito, pero tampoco los cometen esos izquierdistas a los que acusa Donald Trump y a los que amenaza perseguir.

Periodista