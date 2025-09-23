Opinión | LA RÚBRICA
Fem soroll contra el decret del soroll
Quan parle amb el veïnat de l’Om Blanc sempre isc amb la mateixa sensació: la gent està farta. Farta de no poder dormir a les nits, farta de les pudors del Serrallo i farta de comprovar que el govern del PP i Vox prefereix protegir les empreses multimilionàries abans que les persones.
Del que parle no és d’una sensació subjectiva. Els informes que disposem, pagats per l’Ajuntament, testifiquen que els nivells de soroll superen els 45 decibels legals durant les nits. Un soroll de fons que té implicacions en la salut de les persones. Són les conseqüències d’un problema que el PP de Mazón i María Tormo han decidit ignorar amb un decret fet a mida per al Serrallo.
Tres milions d’euros
En el PSPV-PSOE portem anys liderant aquesta batalla, amb mocions al ple, amb denúncies i amb propostes serioses i consensuades com la instal·lació d’una pantalla acústica que Tormo va deixar morir en un calaix tot i la inversió inicial de tres milions d’euros. Hem sigut els únics a posar el benestar de les famílies per damunt dels interessos dels lobbies, però ara cal que donem un pas més. Cal que la pressió política vaja acompanyada de pressió ciutadana.
Per això crec que la recollida de firmes és una oportunitat que no podem deixar escapar. És l’hora de demostrar que Almassora no es resigna. Que si a la vila no es permet superar els límits legals, tampoc a la platja. Que Mazón i Tormo no poden condemnar-nos a ser veïns de segona.
No vull més excuses, vull solucions. Vull que el decret del soroll quede derogat i que es garantisca el dret bàsic a viure i descansar amb tranquil·litat. I estic convençuda que, si ens unim, ho aconseguirem. Jo firmaré, i tu?
Portaveu del PSPV-PSOE a l’Ajuntament d’Almassora
