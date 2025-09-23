Entre los menestrales (los conocidos como la mà menor u oficis) eran especialmente solicitados los herreros y cerrajeros. Los primeros porque forjaban o reparaban toda clase de instrumentos agrarios, militares, de construcción, amén del herraje de caballerías, y los segundos porque fabricaban e instalaban cerraduras y utensilios domésticos. En segundo lugar cabría citar a los carpinteros, de muy variadas y siempre provechosas tareas, tanto en la fabricación de útiles y aparejos de labranza y transporte, la armadura de pequeños barcos y el calafateo, como la manufactura de muebles o las labores vinculadas con la construcción. En este menester no es escasa la nómina de maestros de obras, albañiles, picapedreros, tapiadores y yeseros, trabajando no solo para la contrata pública, sino para propuestas particulares. Estos últimos extraían los yesos del barranco del Algepsar, junto al promontorio de la Magdalena.

En el mismo quehacer convendrá citar a los ceramistas, muchos fabricantes de ladrillos y otros, los alfareros, de cántaros, tinajas y una variada panoplia de objetos de alacena. Todos obtenían su materia prima en el piedemonte de la Penyeta Roja. Un forn de rajola de la vila ubicado en el camino de Almazora vecino a la acequia Mayor, aparece citado en documentos de 1380 a 1491. Un segundo, vecino al Castellet d’en Nadal, en tierra de buena arcilla. Y aún un tercero en la ruta del Camino Real. Los alfareros se ubicaban en el llamado camí dels cànters, a la salida del portal de la Purísima.

Cronista oficial de Castelló